Українські воїни звільнили Андріївку на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни звільнили Андріївку на Сумщині

Що відомо про новий успіх ЗСУ на фронті
Джерело:  DeepState

22 червня OSINT-проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони України звільнили населений пункт Андріївку в Сумській області, а також змогли стабілізувати лівий фланг.

Головні тези:

  • 225 ОШП зміг відкинути російських загарбників з вказаної ділянки фронту.
  • Наступ армії РФ на Сумщині був зупинений ще тиждень тому.

Що відомо про новий успіх ЗСУ на фронті

Згідно з даними аналітиків, 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки російських загарбників в Андріївці зумів взяти під контроль село.

Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка, — йдеться в повідомленні.

Команда DeepState звертає увагу на те, що 225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії.

При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші.

Що важливо розуміти, ще 14 червня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни змогли зупинити наступ російських загарбників на Сумському напрямку.

За словами українського лідера, наразі бої продовжуються вздовж кордону.

Північно-слобідський, який ми називаємо Сумським напрямком. Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі русскіх. Бої там — вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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