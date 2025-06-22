Українські воїни звільнили Андріївку на Сумщині

22 червня OSINT-проєкт DeepState повідомив, що Сили оборони України звільнили населений пункт Андріївку в Сумській області, а також змогли стабілізувати лівий фланг.
Головні тези:
- 225 ОШП зміг відкинути російських загарбників з вказаної ділянки фронту.
- Наступ армії РФ на Сумщині був зупинений ще тиждень тому.
Що відомо про новий успіх ЗСУ на фронті
Згідно з даними аналітиків, 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки російських загарбників в Андріївці зумів взяти під контроль село.
Команда DeepState звертає увагу на те, що 225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії.
Що важливо розуміти, ще 14 червня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни змогли зупинити наступ російських загарбників на Сумському напрямку.
За словами українського лідера, наразі бої продовжуються вздовж кордону.
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