Украинские воины освободили Андреевку в Сумской области

Северо-Слободское, которое мы называем Сумским направлением. Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысяч русских. Бои там — вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой проходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди тоже понимали, как далеко Сумы.