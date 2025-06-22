Украинские воины освободили Андреевку в Сумской области

22 июня OSINT-проект DeepState сообщил, что Силы обороны Украины уволили населенный пункт Андреевку в Сумской области, а также смогли стабилизировать левый фланг.
Главные тезисы
- 225 ОШП смог отбросить российских захватчиков с указанного участка фронта.
- Наступление армии РФ в Сумской области было остановлено еще неделю назад.
Что известно о новом успехе ВСУ на фронте
Согласно данным аналитиков, 225 ОШП после длительных боев и мер по зачистке российских захватчиков в Андреевке сумел взять под контроль село.
Команда DeepState обращает внимание на то, что 225 ОШП остается одним из немногих подразделений, способных выполнять успешные наступательные действия.
Что важно понимать, еще 14 июня глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины смогли остановить наступление российских захватчиков на Сумском направлении.
По словам украинского лидера, сейчас бои продолжаются вдоль границы.
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