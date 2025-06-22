Украинские воины освободили Андреевку в Сумской области
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины освободили Андреевку в Сумской области

Что известно о новом успехе ВСУ на фронте
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Источник:  DeepState

22 июня OSINT-проект DeepState сообщил, что Силы обороны Украины уволили населенный пункт Андреевку в Сумской области, а также смогли стабилизировать левый фланг.

Главные тезисы

  • 225 ОШП смог отбросить российских захватчиков с указанного участка фронта.
  • Наступление армии РФ в Сумской области было остановлено еще неделю назад.

Что известно о новом успехе ВСУ на фронте

Согласно данным аналитиков, 225 ОШП после длительных боев и мер по зачистке российских захватчиков в Андреевке сумел взять под контроль село.

Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь враг вонзился в Андреевку. Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение в важные населенные пункты Хотинь и Писаревка, — сказано в сообщении.

Команда DeepState обращает внимание на то, что 225 ОШП остается одним из немногих подразделений, способных выполнять успешные наступательные действия.

При этом, кто понимает реалии, знает, что потери 225 значительно меньше.

Что важно понимать, еще 14 июня глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины смогли остановить наступление российских захватчиков на Сумском направлении.

По словам украинского лидера, сейчас бои продолжаются вдоль границы.

Северо-Слободское, которое мы называем Сумским направлением. Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысяч русских. Бои там — вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой проходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди тоже понимали, как далеко Сумы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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