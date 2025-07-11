Війна РФ проти України. Буданов зробив заяву щодо можливості припинення вогню

Очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що для припинення вогню потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США.
Головні тези:
- Очільник української розвідки Кирило Буданов розглядає можливість припинення вогню війни Росії проти України через співпрацю трьох сторін – України, Росії та США.
- За словами Буданова, припинення вогню в Україні має бути досягнуто якомога швидше та задовго до кінця року.
Буданов зробив заяву щодо можливості припинення вогню у війні Росії проти України
Припинення вогню в Україні має бути досягнуто якомога швидше і задовго до кінця року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.
Також він зазначив, що Росія не зможе до кінця цього року повністю захопити Донецьку область.
Буданов стверджує, що позиція американського президента Дональда Трампа щодо України є послідовною і його не слід судити за характеристиками з медіа
Позиція Трампа послідовна, його не слід судити за характеристиками ЗМІ. Як керівник спеціальної служби, я знаю більше речей.
Він наголосив, що допопомога Вашингтона Києву продовжиться найближчим часом, і також Штати можуть надати додаткові системи ППО.
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