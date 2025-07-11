Війна РФ проти України. Буданов зробив заяву щодо можливості припинення вогню
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна РФ проти України. Буданов зробив заяву щодо можливості припинення вогню

Буданов
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Джерело:  Bloomberg

Очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що для припинення вогню потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США.

Головні тези:

  • Очільник української розвідки Кирило Буданов розглядає можливість припинення вогню війни Росії проти України через співпрацю трьох сторін – України, Росії та США.
  • За словами Буданова, припинення вогню в Україні має бути досягнуто якомога швидше та задовго до кінця року.

Буданов зробив заяву щодо можливості припинення вогню у війні Росії проти України

Припинення вогню в Україні має бути досягнуто якомога швидше і задовго до кінця року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg.

Чи реально це зробити — так. Чи складно — ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони — Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР

Також він зазначив, що Росія не зможе до кінця цього року повністю захопити Донецьку область.

Крім того, Буданов повідомив, що російські війська "мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли" до Дніпропетровської області. При цьому, за його словами, вони намагаються створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів.

Буданов стверджує, що позиція американського президента Дональда Трампа щодо України є послідовною і його не слід судити за характеристиками з медіа

Позиція Трампа послідовна, його не слід судити за характеристиками ЗМІ. Як керівник спеціальної служби, я знаю більше речей.

Він наголосив, що допопомога Вашингтона Києву продовжиться найближчим часом, і також Штати можуть надати додаткові системи ППО.

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