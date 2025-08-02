"Неприємно це говорити". Буданов розкрив правду про систему влади Путіна

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив, що система влади російського диктатора Володимира Путіна доволі міцна, тому буде існувати й функціонувати навіть після його відходу.
Головні тези:
- Система влади в Росії сильно відрізняється від української.
- Вона залишиться міцною і стресостійкою навіть після смерті Путіна.
Буданов оцінив ситуацію в Росії
Шеф української розвідки не згоден із тим, що прихід на похорон високопоставлених діячів у Росії різних чиновників високого рангу свідчать про те, що це є ознакою нестійкості системи.
Він звертає увагу на те, що РФ за своїм устроєм дуже сильно відрізняється від України.
Журналістка Наталія Мосейчук поцікавилася, чи не вказує це на роз'єднання, тріщини у владі Росії. Буданов відповів:
На уточнення, чи така вона міцна, як і здоров'я Путіна, Буданов наголосив:
На запитання про операцію "Наступник" та її актуальність, шеф української розвідки, що Кремль уже підготувався до неї.
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