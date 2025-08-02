"Неприємно це говорити". Буданов розкрив правду про систему влади Путіна

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив, що система влади російського диктатора Володимира Путіна доволі міцна, тому буде існувати й функціонувати навіть після його відходу.

Буданов оцінив ситуацію в Росії

Шеф української розвідки не згоден із тим, що прихід на похорон високопоставлених діячів у Росії різних чиновників високого рангу свідчать про те, що це є ознакою нестійкості системи.

Він звертає увагу на те, що РФ за своїм устроєм дуже сильно відрізняється від України.

Журналістка Наталія Мосейчук поцікавилася, чи не вказує це на роз'єднання, тріщини у владі Росії. Буданов відповів:

Ні, на жаль... Мені неприємно це говорити, а всім, напевно, буде неприємно чути: їхня система доволі міцна і стресостійка. Поширити

На уточнення, чи така вона міцна, як і здоров'я Путіна, Буданов наголосив:

Ні, здоров'я гірше, ніж його система. Але з відходом самого лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що всі наступні, наступний наступник щонайменше перебуватиме в тій самій парадигмі. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ