США готуються до санкційної війни з Китаєм задля України

Сенат США представили двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Китаю. Він стане потужним ударом по Пекіну за його роль у підтримці Росії у війні проти України. Ініціаторами документа виступили сенатори Джин Шахін (демократка) і Джон Корнін (республіканець).

США поквитаються з Китаєм за допомогу РФ

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про санкції проти китайських організацій, банків і керівників, які прямо чи опосередковано сприяли постачанню обладнання та компонентів для російського озброєння.

З заявою з цього приводу виступила сама сенаторка-демократка Джин Шахін:

Щоб привести Путіна за стіл переговорів, Сполучені Штати повинні діяти проти китайських компаній, які сприяють агресії, — наголосила вона. Поширити

На переконання Джона Корніна, цей законопроєкт дає Дональду Трампу ще більше більше важелів для завершення війни.

Попри те, що ця ініціатива поки що має невеликі шанси на швидке ухвалення, вона демонструє, що США не будуть чекати вічно поступок з боку Кремля.

Ні для кого не секрет, що раніше ідею з санкціями просували сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, які хочуть запровадити 500-відсоткові тарифи на імпорт з країн, що купують російський уран та газ.