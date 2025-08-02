США готуються до санкційної війни з Китаєм задля України
Категорія
Економіка
Дата публікації

США готуються до санкційної війни з Китаєм задля України

США поквитаються з Китаєм за допомогу Росії
Джерело:  The Washington Post

Сенат США представили двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Китаю. Він стане потужним ударом по Пекіну за його роль у підтримці Росії у війні проти України. Ініціаторами документа виступили сенатори Джин Шахін (демократка) і Джон Корнін (республіканець).

Головні тези:

  • США демонструють, що не будуть чекати вічно кроків до миру з боку Москви.
  • Китай незабаром відчує наслідки своєї співпраці з Росією.

США поквитаються з Китаєм за допомогу РФ

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про санкції проти китайських організацій, банків і керівників, які прямо чи опосередковано сприяли постачанню обладнання та компонентів для російського озброєння.

З заявою з цього приводу виступила сама сенаторка-демократка Джин Шахін:

Щоб привести Путіна за стіл переговорів, Сполучені Штати повинні діяти проти китайських компаній, які сприяють агресії, — наголосила вона.

На переконання Джона Корніна, цей законопроєкт дає Дональду Трампу ще більше більше важелів для завершення війни.

Попри те, що ця ініціатива поки що має невеликі шанси на швидке ухвалення, вона демонструє, що США не будуть чекати вічно поступок з боку Кремля.

Ні для кого не секрет, що раніше ідею з санкціями просували сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь, які хочуть запровадити 500-відсоткові тарифи на імпорт з країн, що купують російський уран та газ.

Ми не хочемо перешкоджати суверенітету Китаю. Але якщо вони готові платити 100-відсоткові тарифи, то нехай платять, — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Неприємно це говорити". Буданов розкрив правду про систему влади Путіна
Буданов оцінив ситуацію в Росії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські десантники масово кинулися тікати із Запорізької області
Армія РФ стикнулася з новою проблемою
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Волгоградській області РФ. Магістральний газопровід зупинив роботу — джерела
вибух

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?