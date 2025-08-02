Російські десантники масово кинулися тікати із Запорізької області

Згідно з даними партизанського руху "АТЕШ", російські загарбники з 247-го десантно-штурмового полку армії РФ, який зараз базується в тимчасово окупованій частині Запорізької області, масово самовільно залишають частини.
Головні тези:
- Проблема дезертирства в армії РФ загострюється дедалі сильніше.
- Частину солдатів РФ вносять у списки дезертирів навіть після поранень.
Армія РФ стикнулася з новою проблемою
Як вдалося дізнатися “АТЕШ", найбільше дезертирів фіксують в одному з батальйонів полку.
Що важливо розуміти, ключова причина — примусова мобілізація мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму.
Варто звернути увагу на те, що частину російських загарбників вносять у списки дезертирів навіть після поранень.
"АТЕШ" таакож додає, що їх вивозять до шпиталю без належного оформлення, тож командири приписують їхню відсутність до втечі.
Окрім того, на Луганщині російські дезертири влаштували бунт, розстрілявши командира та ще двох його підлеглих.
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