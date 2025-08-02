ГУР і партизани підірвали мікроавтобус з кадирівцями у Мелітополі — відео
Категорія
Події
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ГУР і партизани підірвали мікроавтобус з кадирівцями у Мелітополі — відео

ГУР
вибух

У тимчасово захопленому росіянами Мелітополі внаслідок вибуху мікроавтобуса 2 серпня знищені п'ять бійців підрозділу “Ахмат”.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну операцію проти кадирівців у Мелітополі.
  • У результаті вибуху мікроавтобуса з бойовиками підрозділу “Ахмат” загинули 5 ворогів, а також постраждали двоє і знищений мобільний комплекс РЕБ.
  • Дії ГУР МО України та партизанського руху свідчать про ефективність операцій проти ворожого угруповання.

ГУР і партизани знищили 5 кадирівців у Мелітополі

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Успішна операція ГУР МО України та руху опору - сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу “Ахмат” всередині. Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули.

Також поранені двоє загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищений мобільний комплекс РЕБ.

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