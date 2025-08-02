ГУР і партизани підірвали мікроавтобус з кадирівцями у Мелітополі — відео

У тимчасово захопленому росіянами Мелітополі внаслідок вибуху мікроавтобуса 2 серпня знищені п'ять бійців підрозділу “Ахмат”.
Головні тези:
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну операцію проти кадирівців у Мелітополі.
- У результаті вибуху мікроавтобуса з бойовиками підрозділу “Ахмат” загинули 5 ворогів, а також постраждали двоє і знищений мобільний комплекс РЕБ.
- Дії ГУР МО України та партизанського руху свідчать про ефективність операцій проти ворожого угруповання.
ГУР і партизани знищили 5 кадирівців у Мелітополі
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Також поранені двоє загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищений мобільний комплекс РЕБ.
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