ГУР и партизаны взорвали микроавтобус с кадыровцами в Мелитополе — видео

Во временно захваченном россиянами Мелитополе в результате взрыва микроавтобуса 2 августа уничтожены пять бойцов подразделения "Ахмат".
Главные тезисы
- Успешная операция ГУР и партизанского движения в Мелитополе привела к уничтожению пятерых боевиков из подразделения “Ахмат”.
- Действия ГУР МО Украины свидетельствуют об эффективных операциях против вражеской группировки.
- Пятеро кадыровцев были уничтожены в результате взрыва микроавтобуса, также пострадали двое и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.
ГУР и партизаны уничтожили 5 кадыровцев в Мелитополе
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Также ранены двое захватчиков, находившихся в соседнем автомобиле, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.
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