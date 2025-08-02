ГУР и партизаны взорвали микроавтобус с кадыровцами в Мелитополе — видео
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Проиcшествия
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ГУР и партизаны взорвали микроавтобус с кадыровцами в Мелитополе — видео

ГУР
бавовна
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Во временно захваченном россиянами Мелитополе в результате взрыва микроавтобуса 2 августа уничтожены пять бойцов подразделения "Ахмат".

Главные тезисы

  • Успешная операция ГУР и партизанского движения в Мелитополе привела к уничтожению пятерых боевиков из подразделения “Ахмат”.
  • Действия ГУР МО Украины свидетельствуют об эффективных операциях против вражеской группировки.
  • Пятеро кадыровцев были уничтожены в результате взрыва микроавтобуса, также пострадали двое и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

ГУР и партизаны уничтожили 5 кадыровцев в Мелитополе

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Успешная операция ГУР МО Украины и движения сопротивления — сегодня в окрестностях временно оккупированного Мелитополя взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения "Ахмат" внутри. В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.

Также ранены двое захватчиков, находившихся в соседнем автомобиле, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

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