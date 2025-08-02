Российские десантники массово бросились бежать из Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

Российские десантники массово бросились бежать из Запорожской области

Армия РФ столкнулась с новой проблемой
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Согласно данным партизанского движения "АТЕШ", российские захватчики из 247-го десантно-штурмового полка армии РФ, базирующегося сейчас во временно оккупированной части Запорожской области, массово самовольно покидают части.

Главные тезисы

  • Проблема дезертирства в армии РФ обостряется все сильнее.
  • Часть солдат РФ вносят в списки дезертиров даже после ранений.

Армия РФ столкнулась с новой проблемой

Как удалось узнать "АТЕШ", больше всего дезертиров фиксируют в одном из батальонов полка.

Что важно понимать, ключевая причина — принудительная мобилизация жителей временно оккупированных территорий Херсона, Запорожья и Крыма.

Бесправие, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивание и постоянные потери на фронте лишь усиливают желание скрыться, — отмечают партизаны.

Следует обратить внимание, что часть российских захватчиков вносят в списки дезертиров даже после ранений.

"АТЕШ" также добавляет, что их вывозят в госпиталь без надлежащего оформления, поэтому командиры приписывают их отсутствие к бегству.

Практика дезертирства не нова для армии окупантов. Ранее под Покровском Донецкой области с фронта сбежала целая группа российских оккупантов. Дезертиры служили в 1437 году мотострелковому полку ВС РФ. Речь идет по меньшей мере о беглецах.

Кроме того, в Луганской области российские дезертиры устроили бунт, расстреляв командира и еще двух его подчиненных.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не будет союзников". Посол США раскрыл план Трампа относительно Путина
Что известно о плане Трампа касательно России
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Неприятно это говорить". Буданов раскрыл правду о системе власти Путина
Буданов оценил ситуацию в России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и партизаны взорвали микроавтобус с кадыровцами в Мелитополе — видео
ГУР
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?