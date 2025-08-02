Российские десантники массово бросились бежать из Запорожской области

Согласно данным партизанского движения "АТЕШ", российские захватчики из 247-го десантно-штурмового полка армии РФ, базирующегося сейчас во временно оккупированной части Запорожской области, массово самовольно покидают части.
Главные тезисы
- Проблема дезертирства в армии РФ обостряется все сильнее.
- Часть солдат РФ вносят в списки дезертиров даже после ранений.
Армия РФ столкнулась с новой проблемой
Как удалось узнать "АТЕШ", больше всего дезертиров фиксируют в одном из батальонов полка.
Что важно понимать, ключевая причина — принудительная мобилизация жителей временно оккупированных территорий Херсона, Запорожья и Крыма.
Следует обратить внимание, что часть российских захватчиков вносят в списки дезертиров даже после ранений.
"АТЕШ" также добавляет, что их вывозят в госпиталь без надлежащего оформления, поэтому командиры приписывают их отсутствие к бегству.
Кроме того, в Луганской области российские дезертиры устроили бунт, расстреляв командира и еще двух его подчиненных.
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