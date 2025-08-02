Российские десантники массово бросились бежать из Запорожской области

Согласно данным партизанского движения "АТЕШ", российские захватчики из 247-го десантно-штурмового полка армии РФ, базирующегося сейчас во временно оккупированной части Запорожской области, массово самовольно покидают части.

Армия РФ столкнулась с новой проблемой

Как удалось узнать "АТЕШ", больше всего дезертиров фиксируют в одном из батальонов полка.

Что важно понимать, ключевая причина — принудительная мобилизация жителей временно оккупированных территорий Херсона, Запорожья и Крыма.

Бесправие, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивание и постоянные потери на фронте лишь усиливают желание скрыться, — отмечают партизаны. Поделиться

Следует обратить внимание, что часть российских захватчиков вносят в списки дезертиров даже после ранений.

"АТЕШ" также добавляет, что их вывозят в госпиталь без надлежащего оформления, поэтому командиры приписывают их отсутствие к бегству.

Практика дезертирства не нова для армии окупантов. Ранее под Покровском Донецкой области с фронта сбежала целая группа российских оккупантов. Дезертиры служили в 1437 году мотострелковому полку ВС РФ. Речь идет по меньшей мере о беглецах. Поделиться

Кроме того, в Луганской области российские дезертиры устроили бунт, расстреляв командира и еще двух его подчиненных.