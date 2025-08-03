"Я одержим". Вице-президент США отважился на откровенное признание

Вице-президент США Джей Ди Вэнс решил больше не скрывать, что "одержим" загадочными видеороликами с так называемыми НЛО.

Вэнс раскрыл свою тайну

О своей одержимости НЛО ближайший соратник Трампа рассказал на подкасте Ruthless.

Я одержим темой НЛО. Что на самом деле происходит? Что означают эти видео? Что действительно происходит? Я еще не дошел до сути, но мы работаем над этим всего полгода. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Кроме того, указано, что соратник Трампа в шутку предложил ведущим подкаста посетить Зону 51, как только он разберется в этом деле.

Несмотря на то, что американский политик не уточнил, какие именно "видео" так его заинтриговали, в 2024 году в Штатах распространялось немало роликов и заголовков, связанных с якобы неизвестными объектами в небе.

К слову, 2 августа Белый дом официально подтвердил план построить новый бальный зал стоимостью 200 миллионов долларов, исполнив желание президента США Дональда Трампа.