"Я одержимий". Віцепрезидент США наважився на відверте зізнання
Категорія
Світ
Дата публікації

"Я одержимий". Віцепрезидент США наважився на відверте зізнання

Венс розкрив свою таємницю
Джерело:  Fox News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирішив більше не приховувати, що "одержимий" загадковими відеороликами з так званими НЛО.

Головні тези:

  • Соратник Трампа запропонував представникам ЗМІ відвідати Зону 51.
  • Сам президент США також вдається до вкрай неочікуваних рішень на своїй посаді.

Венс розкрив свою таємницю

Про свою одержимість НЛО найближчий соратник Трампа розповів на подкасті Ruthless.

Я одержимий темою НЛО. Що насправді відбувається? Що означають ті відео? Що насправді відбувається? Я ще не дійшов до суті, але ми працюємо над цим лише пів року.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Окрім того, вказано, що соратник Трампа жартома запропонував ведучим подкасту відвідати Зону 51, щойно він розбереться в цій справі.

Попри те, що американський політик не уточнив, які саме "відео" так його заінтригували, у 2024 році у Штатах ширилося чимало роликів та новинних заголовків, пов'язаних з нібито невідомими об’єктами у небі.

До слова, 2 серпня Білий дім офіційно підтвердив план побудувати новий бальний зал вартістю 200 мільйонів доларів, виконавши бажання президента США Дональда Трампа.

Журналістам також вдалося дізнатися, що Дональд Трамп "озолочує" Білий дім та робить його схожим на свій маєток Мар-а-Лаго.

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