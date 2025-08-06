"Заплатит высокую цену". Трамп обсуждает мощный санкционный удар по РФ

Утром 6 августа стало известно, что спецпосланник президента США Стив Виткофф уже прибыл в российскую столицу Москвы с официальным визитом. Как сообщает издание Financial Times, если и в этот раз Кремль не согласится выполнить требования Дональда Трампа, он может ввести мощные санкции против российского "теневого флота" нефтяных танкеров.

Трамп может ударить санкциями по "теневому флоту" РФ

Как утверждают инсайдеры, новые санкции должны стать первым серьезным шагом в стратегии усиления давления на команду российского диктатора Владимира Путина.

Журналисты обращают внимание на то, что 8 августа — дедлайн Трампа для Кремля по завершению войны — действительно стал сакральной датой.

Согласно действующему санкционному режиму, связанному с Западом, компаниям запрещено покупать транспортируемую морем нефть по цене выше установленной "Большой семеркой" границы в 60 долларов за баррель. Теневой флот позволил России поставлять нефть по ценам выше этого порога — преимущественно в Китай и Индию. Поделиться

Глава Белого дома все сильнее злится из-за того, что Путин демонстрирует неуважение к США и игнорирует требования Трампа.

Он четко дал понять, что "Москва заплатит высокую цену", если не захочет договариваться с Украиной о мире.