"Заплатит высокую цену". Трамп обсуждает мощный санкционный удар по РФ

Утром 6 августа стало известно, что спецпосланник президента США Стив Виткофф уже прибыл в российскую столицу Москвы с официальным визитом. Как сообщает издание Financial Times, если и в этот раз Кремль не согласится выполнить требования Дональда Трампа, он может ввести мощные санкции против российского "теневого флота" нефтяных танкеров.
Главные тезисы
- Трамп не собирается ждать вечно уступок Кремля.
- В Белом доме заявили, что санкции США против РФ будут действительно болезненными.
Трамп может ударить санкциями по "теневому флоту" РФ
Как утверждают инсайдеры, новые санкции должны стать первым серьезным шагом в стратегии усиления давления на команду российского диктатора Владимира Путина.
Журналисты обращают внимание на то, что 8 августа — дедлайн Трампа для Кремля по завершению войны — действительно стал сакральной датой.
Глава Белого дома все сильнее злится из-за того, что Путин демонстрирует неуважение к США и игнорирует требования Трампа.
Он четко дал понять, что "Москва заплатит высокую цену", если не захочет договариваться с Украиной о мире.
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