"Заплатит высокую цену". Трамп обсуждает мощный санкционный удар по РФ
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Политика
Дата публикации

"Заплатит высокую цену". Трамп обсуждает мощный санкционный удар по РФ

Трамп может ударить санкциями по "теневому флоту" РФ
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Источник:  Financial Times

Утром 6 августа стало известно, что спецпосланник президента США Стив Виткофф уже прибыл в российскую столицу Москвы с официальным визитом. Как сообщает издание Financial Times, если и в этот раз Кремль не согласится выполнить требования Дональда Трампа, он может ввести мощные санкции против российского "теневого флота" нефтяных танкеров.

Главные тезисы

  • Трамп не собирается ждать вечно уступок Кремля.
  • В Белом доме заявили, что санкции США против РФ будут действительно болезненными.

Трамп может ударить санкциями по "теневому флоту" РФ

Как утверждают инсайдеры, новые санкции должны стать первым серьезным шагом в стратегии усиления давления на команду российского диктатора Владимира Путина.

Журналисты обращают внимание на то, что 8 августа — дедлайн Трампа для Кремля по завершению войны — действительно стал сакральной датой.

Согласно действующему санкционному режиму, связанному с Западом, компаниям запрещено покупать транспортируемую морем нефть по цене выше установленной "Большой семеркой" границы в 60 долларов за баррель. Теневой флот позволил России поставлять нефть по ценам выше этого порога — преимущественно в Китай и Индию.

Глава Белого дома все сильнее злится из-за того, что Путин демонстрирует неуважение к США и игнорирует требования Трампа.

Он четко дал понять, что "Москва заплатит высокую цену", если не захочет договариваться с Украиной о мире.

Все зависит от того, с чем вернется Виткофф. Если он вернется с пустыми руками, совсем без результата, Трамп разозлится, — заявил журналистам один из инсайдеров.

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