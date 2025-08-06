США одобрили сразу 2 контракта на вооружение для Украины

Государственный департамент США одобрил два оружейных контракта для Украины. Что важно понимать, они предполагают продажу услуг по ремонту гаубиц M777, а также транспортные услуги и логистику.
Главные тезисы
- Украина получила подтверждение финансирования американского оружия через механизм предоставления военной помощи PURL.
- 4 страны НАТО уже выделили более миллиарда долларов на американское оружие для Украины.
США продолжают помогать Украине
Детали этих решений раскрыло Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA).
Стоит обратить внимание на то, что один из контрактов предусматривает продажу Украине военного оборудования, услуг по ремонту и технической поддержке гаубиц M777 и сопутствующего оборудования на сумму около 104 миллионов долларов.
В первую очередь речь пойдет о технической помощи, обучении, инструкциях и других сопутствующих элементах материально-технического обеспечения и поддержки программы.
Что касается второго пакета, то он предусматривает предоставление Украине транспортных и логистических услуг и сопутствующего оборудования на сумму около 99,5 млн. долларов.
Кстати, недавно глава Минобороны Украины Денис Шмигаль официально подтвердил, что США и НАТО дали старт новому механизму предоставления Украине военной помощи PURL, предусматривающему финансирование американского оружия через вклады партнеров.
5 августа Нидерланды, Швеция, Норвегия и Дания объявили, что выделяют более миллиарда долларов на американское оружие, которое получит Украина.
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