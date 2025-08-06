Воздушное сражение России и Украины. Известны результаты работы ПВО

В течение ночи 5 и 6 августа российские захватчики осуществляли атаку на мирные украинские города и села 45 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 36 вражеских целей.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Армия РФ начала новое воздушное нападение в 20:30 5 августа.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что произошло попадание 9 БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.