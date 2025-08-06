Украина успешно поразила 8 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина успешно поразила 8 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 6 августа 2025 года
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Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1260-й день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 143 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 6 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1059270 (+1010) человек

  • танков — 11072 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 23091 (+0) ед

  • артиллерийских систем — 31133 (+52) ед

  • РСЗО — 1455 (+3) ед

  • средства ПВО — 1203 (+0) ед

  • самолетов — 421 (+0) ед

  • вертолетов — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 49767 (+147)

  • крылатые ракеты — 3555 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 57475 (+138)

  • специальная техника — 3936 (+1)

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 5 августа враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб.

Более того, указано, что российские захватчики произвели 5731 обстрел, из них 64 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4224 дронов-камикадзе.

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