Украина успешно поразила 8 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1260-й день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 143 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 6 августа 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.08.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1059270 (+1010) человек
танков — 11072 (+1) ед
боевых бронированных машин — 23091 (+0) ед
артиллерийских систем — 31133 (+52) ед
РСЗО — 1455 (+3) ед
средства ПВО — 1203 (+0) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 49767 (+147)
крылатые ракеты — 3555 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 57475 (+138)
специальная техника — 3936 (+1)
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 5 августа враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб.
Более того, указано, что российские захватчики произвели 5731 обстрел, из них 64 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4224 дронов-камикадзе.
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