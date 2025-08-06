Украина успешно поразила 8 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 6 августа 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.08.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1059270 (+1010) человек

танков — 11072 (+1) ед

боевых бронированных машин — 23091 (+0) ед

артиллерийских систем — 31133 (+52) ед

РСЗО — 1455 (+3) ед

средства ПВО — 1203 (+0) ед

самолетов — 421 (+0) ед

вертолетов — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 49767 (+147)

крылатые ракеты — 3555 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 57475 (+138)

специальная техника — 3936 (+1)

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 5 августа враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб.

Более того, указано, что российские захватчики произвели 5731 обстрел, из них 64 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4224 дронов-камикадзе.