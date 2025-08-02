Буданов назвав мету масштабного переозброєння Росії

Россия готова тратить триллионы долларов на перевооружение в ближайшие годы, чтобы быть готовой к войне с НАТО.
Главные тезисы
- Россия планирует тратить триллионы долларов на перевооружение для подготовки к возможной войне с НАТО на 2030 год.
- Программа вооружения является самой масштабной с 1980-х годов и уделяет внимание стратегическим вопросам, а не только количеству танков и ракет.
- Основная цель программы - подготовить Россию к военному конфликту с НАТО на 2030 год, при этом основное внимание уделяется стратегическим аспектам подготовки.
Россия готовится к войне с НАТО — Буданов
Задача номер один программы перевооружения России — подготовить ее к войне с НАТО на 2030 год. Об этом в интервью "Мосейчук+" сказал Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Отвечая на вопрос о том, что недавно он заявлял, что Россия планирует потратить около 1,1 трлн долл. на перевооружение до 2036 года, что выглядит как масштабная программа вооружения со времен развала Советского Союза, Буданов отметил:
По его словам, основная часть суммы должна быть израсходована примерно до 2030 года, а "далее уже пойдет все на убыль".
Буданов добавил, что в программе перевооружения России вопрос стоит не в том, сделать ли больше танков или лучше ракеты.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на анализ Киевской школы экономики отметила, что Россия практически исчерпала свои запасы советского оружия, использовав их во время полномасштабного вторжения в Украину.
Согласно логистическим данным, поставки от главных российских складов сократятся с 242 тыс. тонн в 2022 году до 119 тыс. тонн до конца 2025 года. Также отмечается, что Россия становится все более зависимой от внешних поставщиков.
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