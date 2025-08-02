Буданов назвав мету масштабного переозброєння Росії

Росія готова витрачати трильйони доларів на переозброєння в найближчі роки, щоб бути готовою до війни з НАТО.

Росія готується до війни з НАТО — Буданов

Завдання номер один програми переозброєння Росії — це підготувати її до війни з НАТО на 2030 рік. Про це в інтерв'ю "Мосейчук+" сказав Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Відповідаючи на запитання про те, що нещодавно він заявляв, що Росія планує витратити близько 1,1 трлн дол на переозброєння до 2036 року, що виглядає як наймасштабніша програма озброєння з часів розвалу Радянського Союзу, Буданов зазначив:

Навіть не з часів розвалу, це наймасштабніша програма з 1980 року. Завдання номер один, прописане в цьому системному документі, — це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети. Кирило Буданов Начальник ГУР

За його словами, основна частина суми має бути витрачена приблизно до 2030 року, а "далі вже піде все на спад".

Буданов додав, що в програмі переозброєння Росії питання стоїть не в тому, чи зробити більше танків або кращі ракети.

Питання в тому, щоб бути готовим на 30-й рік до цієї війни. А все інше — це вже похідне. Отже, для війни нам потрібно більше танків, кращі ракети і так далі. Насамперед стоять стратегічні питання. Поширити

Раніше видання Financial Times з посиланням на аналіз Київської школи економіки зазначило, що Росія практично вичерпала свої запаси радянської зброї, використавши їх під час повномасштабного вторгнення в Україну.