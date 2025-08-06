Россия атаковала Запорожский район — 2 погибших, много раненых

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что двое гражданских погибли и еще 12, в том числе дети, были ранены в результате российского удара по Запорожскому району утром 6 августа.
Главные тезисы
- Экстренные службы работают на месте происшествия, помогая пострадавшим и ликвидируя пожары.
- Армия РФ атаковала также Никопольский и Синельниковский районы, используя беспилотники и артиллерию.
Россия продолжает убивать гражданских
По его словам, в этом районе российские захватчики повредили, по меньшей мере, 9 зданий.
На местах работают экстренные службы.
Впоследствии Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло до 12 человек.
Кроме того, указано, что ночью 6 августа армия РФ совершила атаки на Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.
По его словам, по Межевской общине Синельниковского района оккупанты ударили дронами.
После этого начался пожар, который уже ликвидирован.
Согласно последним данным, никто не пострадал.
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