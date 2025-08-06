Россия атаковала Запорожский район — 2 погибших, много раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Запорожский район — 2 погибших, много раненых

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Россия продолжает убивать гражданских
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Глава Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что двое гражданских погибли и еще 12, в том числе дети, были ранены в результате российского удара по Запорожскому району утром 6 августа.

Главные тезисы

  • Экстренные службы работают на месте происшествия, помогая пострадавшим и ликвидируя пожары.
  • Армия РФ атаковала также Никопольский и Синельниковский районы, используя беспилотники и артиллерию.

Россия продолжает убивать гражданских

Под утро россияне нанесли удары по Запорожскому району. Два человека погибли, десять получили ранения, в том числе четверо детей.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

По его словам, в этом районе российские захватчики повредили, по меньшей мере, 9 зданий.

На местах работают экстренные службы.

Впоследствии Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших возросло до 12 человек.

Направлены в больницу пять человек в тяжелом и среднем состоянии, — отметил председатель ОВА.

Кроме того, указано, что ночью 6 августа армия РФ совершила атаки на Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Агрессор продолжал атаковать Никопольщину беспилотниками и артиллерией. Терроризировал сам Никополь, Покровскую, Марганецкую общины. Загорелся частный дом — огонь спасатели потушили. Повреждены также предприятие и инфраструктура, — сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, по Межевской общине Синельниковского района оккупанты ударили дронами.

После этого начался пожар, который уже ликвидирован.

Согласно последним данным, никто не пострадал.

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