Росія атакувала Запорізький район — 2 загиблих, багато поранених

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що двоє цивільних загинули та ще 12, зокрема діти, були поранені внаслідок російського удару по Запорізькому району вранці 6 серпня.
Головні тези:
- Екстрені служби працюють на місці подій, допомагаючи постраждалим та ліквідуючи пожежі.
- Армія РФ атакувала також Нікопольський та Синельниківський райони, використовуючи безпілотники та артилерію.
Росія продовжує вбивати цивільних
За його словами, у цьому районі російські загарбники пошкодили щонайменше 9 будівель.
На місцях працюють екстрені служби.
Згодом Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих збільшилась до 12.
Окрім того, наголошується, що вночі 6 серпня армія РФ здійснила атаки на Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.
За його словами, по Межівській громаді Синельниківського району окупанти вдарили дронами.
Після цього почалася пожежа, яку вже ліквідували, та понівечена інфраструктура.
Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.
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