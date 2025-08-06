Росія атакувала Запорізький район — 2 загиблих, багато поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Запорізький район — 2 загиблих, багато поранених

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росія продовжує вбивати цивільних
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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що двоє цивільних загинули та ще 12, зокрема діти, були поранені внаслідок російського удару по Запорізькому району вранці 6 серпня.

Головні тези:

  • Екстрені служби працюють на місці подій, допомагаючи постраждалим та ліквідуючи пожежі.
  • Армія РФ атакувала також Нікопольський та Синельниківський райони, використовуючи безпілотники та артилерію.

Росія продовжує вбивати цивільних

Під ранок росіяни завдали удари по Запорізькому району. Двоє людей загинули, десять дістали поранень, у тому числі четверо дітей.

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА

За його словами, у цьому районі російські загарбники пошкодили щонайменше 9 будівель.

На місцях працюють екстрені служби.

Згодом Іван Федоров уточнив, що кількість постраждалих збільшилась до 12.

Направлено до лікарні п’ятеро людей в тяжкому та середньому стані, — зазначив голова ОВА.

Окрім того, наголошується, що вночі 6 серпня армія РФ здійснила атаки на Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Агресор продовжував атакувати Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Покровську, Марганецьку громади. Зайнявся приватний будинок — вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені також підприємство та інфраструктура, — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За його словами, по Межівській громаді Синельниківського району окупанти вдарили дронами.

Після цього почалася пожежа, яку вже ліквідували, та понівечена інфраструктура.

Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.

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