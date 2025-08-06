Україна успішно уразила 8 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та чотири пункти управління російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 6 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1059270 (+1010) осіб

танків — 11072 (+1) од

бойових броньованих машин — 23091 (+0) од

артилерійських систем — 31133 (+52) од

РСЗВ — 1455 (+3) од

засоби ППО — 1203 (+0) од

літаків — 421 (+0) од

гелікоптерів — 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49767 (+147)

крилаті ракети — 3555 (+0)

кораблі / катери — 28 (+0)

підводні човни — 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 57475 (+138)

спеціальна техніка — 3936 (+1)

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 5 серпня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 147 керованих бомб.

Ба більше, вказано, що російські загарбники здійснили 5731 обстріл, з них 64 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4224 дронів-камікадзе.