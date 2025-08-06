Україна успішно уразила 8 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та чотири пункти управління російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1260 день повномасштабної війни Росії проти України.
Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 6 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1059270 (+1010) осіб
танків — 11072 (+1) од
бойових броньованих машин — 23091 (+0) од
артилерійських систем — 31133 (+52) од
РСЗВ — 1455 (+3) од
засоби ППО — 1203 (+0) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49767 (+147)
крилаті ракети — 3555 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 57475 (+138)
спеціальна техніка — 3936 (+1)
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 5 серпня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 147 керованих бомб.
Ба більше, вказано, що російські загарбники здійснили 5731 обстріл, з них 64 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4224 дронів-камікадзе.
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