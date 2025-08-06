Повітряний бій Росії та України. Відомі результати роботи ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії та України. Відомі результати роботи ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Протягом ночі 5 та 6 серпня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити 36 ворожих цілей.

Головні тези:

Повітряні бої відбувалися на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 БпЛА  на 3 локаціях.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Армія РФ розпочала новий повітряний напад о 20:30 5 серпня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що відбулося влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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