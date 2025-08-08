"Дуже розчарований". Трамп виступив з новою заявою щодо Путіна
"Дуже розчарований". Трамп виступив з новою заявою щодо Путіна

Джерело:  Sky News

Американський лідер Дональд Трамп прокоментував ситуацію із дедлайном, який він встановив для російського диктатора Володимира Путіна з вимогою закінчення загарбницької війни проти України. Як виявилося, президент США досі розчарований нелегітимним главою Кремля.

Головні тези:

  • Трамп чітко не відповів, чи є чинним його дедлайн для Путіна.
  • У Кремлі стверджують, що вже відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

Трамп висловив свою позицію

З новою заявою з цього приводу американський лідер виступив під час спілкування із журналістами у Білому домі.

Ні для кого не секрет, що 8 серпня спливає оголошений Трампом 10-денний дедлайн, після якого Дональд Трамп погрожував запровадити проти РФ вторинні санкції.

Журналісти поцікавилися в нього, чи залишається чинним встановлений ним дедлайн.

Слово буде за ним (Путіним. — ред.). І ми подивимося, що він скаже... Я дуже розчарований.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, після поїздки спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви Трамп почав говорити про "суттєвий прогрес".

Офіційна Москва стверджувала, що під час розмови Володимира Путіна та посланця Трампа відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

З нашого боку, зокрема, з українського питання були передані деякі сигнали. Відповідні сигнали отримані й від президента Трампа, — заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

