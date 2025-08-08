ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Протягом ночі 7 та 8 серпня Росія здійснювала атаку на Україну 108 засобами повітряного нападу: 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА. Сили ППО змогли успішно знешкодити 82 ворожі цілі.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях.
- Цього разу російські дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Росія розпочала нову атаку на Україну близько 20:30 7 серпня.
Противник здійснював повітряний напад із напрямків: Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
До знищення ворожих цілей були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
