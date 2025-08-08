ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Read in English

Протягом ночі 7 та 8 серпня Росія здійснювала атаку на Україну 108 засобами повітряного нападу: 104-ма ударними БпЛА типу Shahed, безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА. Сили ППО змогли успішно знешкодити 82 ворожі цілі.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 10 локаціях.
  • Цього разу російські дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Росія розпочала нову атаку на Україну близько 20:30 7 серпня.

Противник здійснював повітряний напад із напрямків: Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

До знищення ворожих цілей були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 повітряні цілі: 3 реактивні безпілотники та 79 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Амбітна мета". США та НАТО проводять таємні переговори щодо України
Переговори США і НАТО щодо України - що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Не матиме союзників". Посол США розкрив план Трампа щодо Путіна
Що відомо про план Трампа щодо Росії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Буданов назвав мету масштабного переозброєння Росії
Буданов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?