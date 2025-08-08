ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ

В течение ночи 7 и 8 августа Россия осуществляла атаку на Украину 108 средствами воздушного нападения: 104 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также 8 скоростными (реактивными) БпЛА. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 82 вражеских цели.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Россия начала новую атаку на Украину около 20.30 7 августа.

Противник совершал воздушное нападение по направлениям: Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 воздушных цели: 3 реактивных беспилотника и 79 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.