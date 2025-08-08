ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО объявили результаты своей работы
Read in English
Читати українською

В течение ночи 7 и 8 августа Россия осуществляла атаку на Украину 108 средствами воздушного нападения: 104 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также 8 скоростными (реактивными) БпЛА. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 82 вражеских цели.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях.
  • На этот раз российские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Россия начала новую атаку на Украину около 20.30 7 августа.

Противник совершал воздушное нападение по направлениям: Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 воздушных цели: 3 реактивных беспилотника и 79 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Амбициозная цель". США и НАТО проводят тайные переговоры об Украине
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не будет союзников". Посол США раскрыл план Трампа относительно Путина
Что известно о плане Трампа касательно России
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов назвав мету масштабного переозброєння Росії
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?