ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ

В течение ночи 7 и 8 августа Россия осуществляла атаку на Украину 108 средствами воздушного нападения: 104 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами разных типов, а также 8 скоростными (реактивными) БпЛА. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 82 вражеских цели.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях.
- На этот раз российские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
Силы ПВО объявили результаты своей работы
Россия начала новую атаку на Украину около 20.30 7 августа.
Противник совершал воздушное нападение по направлениям: Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
