На Київщині та Сумщині постраждали цивільні внаслідок ударів Росії
Україна
На Київщині та Сумщині постраждали цивільні внаслідок ударів Росії

ДСНС України
Атака Росії на Київщину та Сумщину - що відомо
Уночі 8 серпня російські загарбники дронами атакували населені пункти Київської області. Місцева влада повідомляє про постраждалих. Ідентична ситуація і в Сумській області, де також вирували пожежі після ударів ворога.

Головні тези:

  • На Київщині постраждали жінки 56 та 80 років і 16-річна підлітка.
  • У Сумській області був поранений 54-річний чоловік.

Атака Росії на Київщину та Сумщину — що відомо

Як повідомляє Київська ОВА, цього разу російські загарбники атакували мирні населені пункти області ударними дронами.

Однією з цілей ворога став Бучанський район області.

Згідно з останніми даними, постраждали жінки 56 та 80 років, а також 16-річна підлітка.

Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що російська окупаційна армія атакувала Сумську область ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждав чоловік, пошкоджені будинки, будівлі та автомобілі.

Про ситуацію в регіоні розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, були пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто.

Під удар ворога потрапив 54-річний чоловік.

У Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.

