На Київщині та Сумщині постраждали цивільні внаслідок ударів Росії

Уночі 8 серпня російські загарбники дронами атакували населені пункти Київської області. Місцева влада повідомляє про постраждалих. Ідентична ситуація і в Сумській області, де також вирували пожежі після ударів ворога.
Головні тези:
- На Київщині постраждали жінки 56 та 80 років і 16-річна підлітка.
- У Сумській області був поранений 54-річний чоловік.
Атака Росії на Київщину та Сумщину — що відомо
Як повідомляє Київська ОВА, цього разу російські загарбники атакували мирні населені пункти області ударними дронами.
Однією з цілей ворога став Бучанський район області.
Згідно з останніми даними, постраждали жінки 56 та 80 років, а також 16-річна підлітка.
Окрім того, повідомляється, що російська окупаційна армія атакувала Сумську область ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждав чоловік, пошкоджені будинки, будівлі та автомобілі.
Про ситуацію в регіоні розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, були пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто.
Під удар ворога потрапив 54-річний чоловік.
