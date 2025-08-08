На Киевщине и Сумщине пострадали гражданские в результате ударов России
На Киевщине и Сумщине пострадали гражданские в результате ударов России

На Киевщине и Сумщине пострадали гражданские в результате ударов России
Ночью 8 августа российские захватчики атаковали дронами населенные пункты Киевской области. Местные власти сообщают о пострадавших. Идентичная ситуация и в Сумской области, где также пылали пожары после ударов врага.

  • В Киевской области пострадали женщины 56 и 80 лет и 16-летняя девушка.
  • В Сумской области был ранен 54-летний мужчина.

Атака России на Киевщину и Сумщину — что известно

Как сообщает Киевская ОВА, на этот раз российские захватчики атаковали мирные населенные пункты области ударными дронами.

Одной из целей враг стал Бучанский район области.

По последним данным, пострадали женщины 56 и 80 лет, а также 16-летняя девочка.

В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома. На местах уже работают все службы, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что российская оккупационная армия атаковала Сумскую область ударными беспилотниками, в результате чего пострадал мужчина, поврежденные дома, здания и автомобили.

О ситуации в регионе рассказал начальник Сумской ОВ Олег Григоров.

По его словам, повреждены нежилые здания, магазин и авто.

Под удар врага попал 54-летний мужчина.

В Шосткинской общине в результате попадания трех БПЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.

