Президент Чехии Павел назвал неоднозначную цену за суверенитет Украины

Временная оккупация Россией части украинской территории может быть ценой выживания Украины как суверенного государства.
Главные тезисы
- Президент Чехии Павел считает, что цена выживания Украины может быть неоднозначной в контексте временной оккупации ее территории Россией.
- Эффективность разрешения конфликта с Россией заключается в оказании экономического давления со стороны Европы и США, а также продолжении военной помощи и переговорах.
Павел назвал цену выживания Украины
Президент Чехии Петр Павел считает, что было бы несправедливо со стороны Запада давить на Украину, чтобы она немедленно освободила все оккупированные территории.
По его словам, Запад не хочет уничтожить украинскую нацию.
Павел отметил, что Украина пока не находится в такой ситуации, когда она могла бы освободить оккупированные Россией районы в обозримом будущем, даже при поддержке Запада, без больших человеческих потерь.
Он считает, что необходимо продолжать оказывать военную помощь Украине, но, по его словам, войну нельзя выиграть на поле боя.
Павел говорит, что более мощным инструментом для того, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров, является экономическое давление Европы и США.
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