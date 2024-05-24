Президент Чехии Петр Павел попал в аварию

Вечером 23 мая чешский лидер Петр Павел получил травму во время поездки на мотоцикле.
Что произошло с президентом Чехии
Информацию о ДТП официально подтвердил Офис президента Чехии.
В администрации лидера страны уверяют, что травмы Петра Павела несерьезны.
Несмотря на это, некоторое время ему предстоит провести в военном госпитале.
Чешская полиция утверждает, что авария произошла на закрытой спортивной трассе. Что именно произошло с политиком — пока никто не уточняет.
Кроме того, полицейские добавили, что не расследуют аварию, потому что она произошла не на дороге.
Что важно понимать, лидер Чехии действительно славится своей страстью к мотоциклам, а также является владельцем BMW GS1250.
Журналисты обращают внимание на то, что Петр Павел решил не отказываться от своего хобби, когда был председателем военного комитета НАТО и даже после избрания президентом.
Павел заявил, что Запад до сих пор верит в победу Украины
По словам чешского лидера, союзники Киева не отчаялись и знают, что у Украины есть шанс на победу в войне против РФ.
Он также в очередной раз повторил, что крайне важно всячески поддержать Украину, чтобы она дала понять российскому агрессору, что продолжать войну нет смысла.
Кроме того, Перт Павел развеял слухи о том, что некоторые партнеры Украины уже потеряли надежду на победу Украины.
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