Президент Чехии Петр Павел попал в аварию
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Проиcшествия
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Президент Чехии Петр Павел попал в аварию

Петр Павел
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Источник:  Novinky.cz

Вечером 23 мая чешский лидер Петр Павел получил травму во время поездки на мотоцикле.

Что произошло с президентом Чехии

Информацию о ДТП официально подтвердил Офис президента Чехии.

В администрации лидера страны уверяют, что травмы Петра Павела несерьезны.

Несмотря на это, некоторое время ему предстоит провести в военном госпитале.

Чешская полиция утверждает, что авария произошла на закрытой спортивной трассе. Что именно произошло с политиком — пока никто не уточняет.

Кроме того, полицейские добавили, что не расследуют аварию, потому что она произошла не на дороге.

Центральный военный госпиталь подтвердил вечером, что оказал помощь президенту Павелу, получившему несерьезные травмы на мотоцикле. Он остается там для наблюдения, — сказано в сообщении СМИ.

Что важно понимать, лидер Чехии действительно славится своей страстью к мотоциклам, а также является владельцем BMW GS1250.

Журналисты обращают внимание на то, что Петр Павел решил не отказываться от своего хобби, когда был председателем военного комитета НАТО и даже после избрания президентом.

Поэтому Павела сложнее охранять: это создает тактические и логистические требования к его охранникам. В поездках президента Чехии сопровождают сотрудники полиции на мотоциклах.

Павел заявил, что Запад до сих пор верит в победу Украины

По словам чешского лидера, союзники Киева не отчаялись и знают, что у Украины есть шанс на победу в войне против РФ.

Он также в очередной раз повторил, что крайне важно всячески поддержать Украину, чтобы она дала понять российскому агрессору, что продолжать войну нет смысла.

Кроме того, Перт Павел развеял слухи о том, что некоторые партнеры Украины уже потеряли надежду на победу Украины.

Я бы не сказал, что (Запад — ред.) отчаялся, но на протяжении всей войны в Украине Запад очень осторожно поддерживал ее. С самого начала пытались не обострять конфликт, — объяснил чешский лидер.

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