Президент Чехії Петр Павел потрапив в аварію

Увечері 23 травня чеський лідер Петр Павел отримав травми під час поїздки на мотоциклі.

Що сталося з президентом Чехії

Інформацію про ДТП уже офіційно підтвердив Офіс президента Чехії.

В адміністрації лідера країни запевняють, що травми Петра Павела несерйозні.

Prezident republiky se zranil při jízdě na motorce. Zranění nejsou vážná, ale vyžádají si krátké pozorování v ÚVN.



Více informací zveřejníme, až budou k dispozici. — Kancelář prezidenta republiky (@hradmluvci) May 23, 2024

Попри це, деякий час йому доведеться провести у військовому госпіталі.

Чеська поліція стверджує, що аварія сталася на закритій спортивній трасі. Що саме сталося з політиком — поки ніхто не уточнює.

Окрім того, поліцейські додали, що не розслідують аварію, оскільки вона сталася не на дорозі.

Центральний військовий госпіталь підтвердив ввечері, що надав допомогу президенту Павелу, який отримав несерйозні травми на мотоциклі. Він залишається там для спостереження, — йдеться в повідомленні ЗМІ. Поширити

Що важливо розуміти, лідер Чехії справді славиться своєю пристрастю до мотоциклів, а також є власником BMW GS1250.

Журналісти звертають увагу на те, що Петр Павел виріши не відмовлятися від свого хобі коли був головою військового комітету НАТО та навіть після обрання президентом.

Через це Павела складніше охороняти: це створює тактичні та логістичні вимоги до його охоронців. У поїздках президента Чехії супроводжують співробітники поліції на мотоциклах. Поширити

Павел заявив, що Захід досі вірить в перемогу України

За словами чеського лідера, союзники Києва не втратили надію на перемогу України у війні з Росією.

Він також вкотре повторив, що наразі вкрай важливо всіляко підтримати Україну, щоб вона дала зрозуміти російському агресору, що продовжувати війну немає сенсу.

Окрім того, Перт Павел розвіяв чутки про те, що окремі партнери України вже втратила надію на перемогу України.