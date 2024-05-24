Президент Чехії Петр Павел потрапив в аварію
Категорія
Події
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Президент Чехії Петр Павел потрапив в аварію

Петр Павел
Джерело:  Novinky.cz

Увечері 23 травня чеський лідер Петр Павел отримав травми під час поїздки на мотоциклі.  

Що сталося з президентом Чехії

Інформацію про ДТП уже офіційно підтвердив Офіс президента Чехії.

В адміністрації лідера країни запевняють, що травми Петра Павела несерйозні.

Попри це, деякий час йому доведеться провести у військовому госпіталі.

Чеська поліція стверджує, що аварія сталася на закритій спортивній трасі. Що саме сталося з політиком — поки ніхто не уточнює.

Окрім того, поліцейські додали, що не розслідують аварію, оскільки вона сталася не на дорозі.

Центральний військовий госпіталь підтвердив ввечері, що надав допомогу президенту Павелу, який отримав несерйозні травми на мотоциклі. Він залишається там для спостереження, — йдеться в повідомленні ЗМІ.

Що важливо розуміти, лідер Чехії справді славиться своєю пристрастю до мотоциклів, а також є власником BMW GS1250.

Журналісти звертають увагу на те, що Петр Павел виріши не відмовлятися від свого хобі коли був головою військового комітету НАТО та навіть після обрання президентом.

Через це Павела складніше охороняти: це створює тактичні та логістичні вимоги до його охоронців. У поїздках президента Чехії супроводжують співробітники поліції на мотоциклах.

Павел заявив, що Захід досі вірить в перемогу України

За словами чеського лідера, союзники Києва не втратили надію на перемогу України у війні з Росією.

Він також вкотре повторив, що наразі вкрай важливо всіляко підтримати Україну, щоб вона дала зрозуміти російському агресору, що продовжувати війну немає сенсу.

Окрім того, Перт Павел розвіяв чутки про те, що окремі партнери України вже втратила надію на перемогу України.

Я б не сказав, що втратив надію, але протягом всієї війни в Україні Захід дуже обережно підтримував її. З самого початку намагалися не загострювати конфлікт, — пояснив чеський лідер.

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