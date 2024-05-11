Росія не співпрацюватиме з Європою задля відновлення миру — Павел

Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що Росія не бажає співпрацювати з Європою задля відновлення миру, натомість вона хоче відновити імперську велич Радянського Союзу.

Росія не зупиниться на Україні — Павел

Назвати Росію мирним партнером, за словами Павела, наразі неможливо.

Про це повідомляє ČTK.

Вони хочуть відновити імперську велич Радянського Союзу, включно з його сферою впливу, і вони говорять про це дуже відкрито. Тому ми повинні ставитися до цього серйозно. Ми повинні готуватися до того, що Росія не буде мирним партнером. Петр Павел Президент Чехії

За його словами, Росія вже показала себе в Європі як "деструктивна сила", поширюючи пропаганду та брехню. Однак водночас він наголосив, що у разі, якщо РФ поводиться конструктивно, Європа повинна робити те ж саме.

Але коли Росія діє проти наших інтересів, ми повинні протистояти їй. Тому що інакше наш спосіб життя і наші цінності опиняться під загрозою. Поширити

Окремо він також висловив переконання, що Росія не хоче співпрацювати з Європою і вважає себе наддержавою, яка має право диктувати правила гри. Тому, на його думку, найкращий спосіб захистити Європу — це підтримка України.

Якщо ми хочемо підтримувати безпеку і процвітання в цій частині Європи, ми повинні встановити чіткі кордони для Росії. Якщо ми цього не зробимо, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому.

Перша партія снарядів прибуде до України уже незабаром

Як стверджує чеський президент, обсяг першої доставленої партії складе 180 тисяч снарядів.

Я, разом з нашим прем’єр-міністром Петром Фіалою, припускаємо, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доставлені в червні. Поширити

Окрім того, за його словами, "вже є контракти на ще п’яти-шестизначну кількість снарядів".