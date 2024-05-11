Росія не співпрацюватиме з Європою задля відновлення миру — Павел

Президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що Росія не бажає співпрацювати з Європою задля відновлення миру, натомість вона хоче відновити імперську велич Радянського Союзу.
Росія не зупиниться на Україні — Павел
Назвати Росію мирним партнером, за словами Павела, наразі неможливо.
Про це повідомляє ČTK.
За його словами, Росія вже показала себе в Європі як "деструктивна сила", поширюючи пропаганду та брехню. Однак водночас він наголосив, що у разі, якщо РФ поводиться конструктивно, Європа повинна робити те ж саме.
Окремо він також висловив переконання, що Росія не хоче співпрацювати з Європою і вважає себе наддержавою, яка має право диктувати правила гри. Тому, на його думку, найкращий спосіб захистити Європу — це підтримка України.
Якщо ми хочемо підтримувати безпеку і процвітання в цій частині Європи, ми повинні встановити чіткі кордони для Росії. Якщо ми цього не зробимо, це може призвести до значних ускладнень у майбутньому.
Перша партія снарядів прибуде до України уже незабаром
Як стверджує чеський президент, обсяг першої доставленої партії складе 180 тисяч снарядів.
Окрім того, за його словами, "вже є контракти на ще п’яти-шестизначну кількість снарядів".
Лідер Чехії також стурбований через те, що ініціатива його країни щодо допомоги Києву просувається не так швидко, як би хотілося.
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