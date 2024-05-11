Россия не будет сотрудничать с Европой для восстановления мира — Павел

Президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что Россия не желает сотрудничать с Европой для восстановления мира, но она хочет восстановить имперское величие Советского Союза.
Россия не остановится на Украине — Павел
Назвать Россию мирным партнером, по словам Павела, пока невозможно.
Об этом сообщает СТК.
По его словам, Россия уже показала себя в Европе как "деструктивная сила", распространяя пропаганду и ложь. Однако в то же время он подчеркнул, что в случае, если РФ ведет себя конструктивно, Европа должна делать то же самое.
Отдельно он также убежден, что Россия не хочет сотрудничать с Европой и считает себя сверхдержавой, имеющей право диктовать правила игры. Поэтому, по его мнению, лучший способ защитить Европу — это поддержка Украины.
Если мы хотим поддерживать безопасность и процветание в этой части Европы, мы должны установить четкие границы России. Если мы этого не сделаем, это может привести к большим осложнениям в будущем.
Первая партия снарядов прибудет в Украину уже скоро
Как утверждает чешский президент, объем первой доставленной партии составит 180 тысяч снарядов.
Кроме того, по его словам, "уже есть контракты на еще 5-6-значное количество снарядов".
Лидер Чехии также обеспокоен тем, что инициатива его страны по помощи Киеву продвигается не так быстро, как хотелось бы.
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