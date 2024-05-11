Россия не будет сотрудничать с Европой для восстановления мира — Павел
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Россия не будет сотрудничать с Европой для восстановления мира — Павел

Павел
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Источник:  Эспрессо

Президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что Россия не желает сотрудничать с Европой для восстановления мира, но она хочет восстановить имперское величие Советского Союза.

Россия не остановится на Украине — Павел

Назвать Россию мирным партнером, по словам Павела, пока невозможно.

Об этом сообщает СТК.

Они хотят восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, и они говорят об этом очень открыто. Поэтому мы должны относиться к этому серьезно. Мы должны готовиться к тому, что Россия не станет мирным партнером.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

По его словам, Россия уже показала себя в Европе как "деструктивная сила", распространяя пропаганду и ложь. Однако в то же время он подчеркнул, что в случае, если РФ ведет себя конструктивно, Европа должна делать то же самое.

Но когда Россия действует против наших интересов, мы должны ей противостоять. Иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой.

Отдельно он также убежден, что Россия не хочет сотрудничать с Европой и считает себя сверхдержавой, имеющей право диктовать правила игры. Поэтому, по его мнению, лучший способ защитить Европу — это поддержка Украины.

Если мы хотим поддерживать безопасность и процветание в этой части Европы, мы должны установить четкие границы России. Если мы этого не сделаем, это может привести к большим осложнениям в будущем.

Первая партия снарядов прибудет в Украину уже скоро

Как утверждает чешский президент, объем первой доставленной партии составит 180 тысяч снарядов.

Я вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой предполагаем, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в июне.

Кроме того, по его словам, "уже есть контракты на еще 5-6-значное количество снарядов".

Лидер Чехии также обеспокоен тем, что инициатива его страны по помощи Киеву продвигается не так быстро, как хотелось бы.

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