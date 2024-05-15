Лідер Чехії в інтерв'ю Sky News заявив, що «було б наївно стверджувати, що Україні вдасться повернути собі захоплені території в осяжному майбутньому».

Як Павел бачить врегулювання розв’язаної Росією війни в України

Лідер Чехії в інтерв'ю Sky News заявив, що «було б наївно стверджувати, що Україні вдасться повернути собі захоплені території в осяжному майбутньому».

Росія не віддасть окуповані території просто так. Потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутній порядок. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантами цієї угоди. Поширити

У своєму пості в соцмережі Х Павел підкреслив, що давно наголошує на необхідності підтримувати Україну всіма засобами згідно з міжнародним правом.

Частиною цієї законної підтримки є також збільшення поставок боєприпасів і військової техніки в Україну, зокрема через чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів. Поширити

Також Павел зауважив, що Росія могла б припинити війну негайно, але вона не зацікавлена в цьому, оскільки сподівається досягти своїх цілей. Вони полягають у захопленні України, усуненні її демократично обраного уряду і демілітаризації.

Однак, підкреслив Павел, військова підтримка України не виключає пошуку рішення для припинення конфлікту. Але будь-яка майбутня мирна домовленість має обов'язково передбачати згоду України та враховувати її базові інтереси.

Зазначається, що саме президент Чехії прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати конференцію про мир в Україні в червні.

Що кажуть союзники України про завершення війни

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заперечив розгляд ідеї щодо переговорів між Україною та росією стосовно завершення розв'язаної Кремлем війни. Він наголосив, що Лондон не підштовхуватиме Україну до несправедливого миру.

А державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва зазначив, що Володимир Путін сподівається виграти у війні на виснаження, але він помиляється, оскільки час на боці України.

Також держсекретар уточнив, що з кожним місяцем Україна підписує більше угод щодо гарантій безпеки, нарощує оборонно-промисловий комплекс, отримує більше західної зброї та зміцнює економіку.

Водночас у розвідці США скептично оцінили ймовірність швидкого завершення війни в Україні.