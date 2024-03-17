За словами президента Чехії Петра Павела, наразі неможливо уявити собі переговори між Україною та РФ щодо завершення війни.

Яким Павел бачить завершення війни в Україні

На думку президента Чехії, розв’язана Кремлем злочинна війна проти України може завершитись або перемогою однієї зі сторін, або тотальним виснаженням збройних сил обох країн.

Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він як агресор не має права виставляти, — зазначає Петр Павел. Поширити

За оцінками президента Чехії, у війні може настати такий момент, коли у Києві та Москві зрозуміють, що подальша ескалація призведе лише до нових втрат і страждань без жодного бажаного результату для обох сторін.

Водночас Павел вважає, що може минути ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки для обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількостей жертв, уже дуже вагомі.

В Міноборони Британії порадили Україні сценарій подальшого ведення війни

Як повідомляють журналісти видання The Sunday Times, глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс і командувач британської армії Тоні Радакін під час візиту до України порадали українському керівництву зосередитись на побудові стратегічної оборони на сході та відмовитись від планування подальших контрнаступальних дій.

Про це британський міністр та топ-військовий говорили на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також головнокомандувачем Олександром Сирським.

Зазначається, що у керівника Генштабу армії Великої Британії Тоні Радакіна викликало занепокоєння зосередженність головкома ЗСУ Олександра Сирського на сухопутних бойових діях.

Зазначається, що Радакін прагне, щоб українське військове керівництво діяло відповідно до стратегій НАТО із необхідністю одночасно вести наступ на суходолі, у повітрі та на морі.

Під час переговорів у Маріїнському палаці Шаппс і Радакін порадили українському військово-політичному керівництву відмовитись від планів щодо наступу.

Британія радить утримувати лінію на північному та східному фронтах і, якщо необхідно, відступити на більш сприятливу місцевість, де, як сподіваються, оборонні лінії зможуть утримати росіян. Це дозволить українцям зосередити свої зусилля на Чорному морі та Криму, де за останні півроку їхні війська за допомогою західних ракет великої дальності завдали значних ударів, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Джерела розкрили, що Зеленський був дуже зацікавлений, перебував у доброму гуморі та був відкритим до британських пропозицій.

За інформацією авторів матеріалу, вперше з часів Кримської війни у 19 столітті Росія втратила змогу вільно діяти у Чорному морі.

Радакін переконаний, що саме в ударах по Криму і флоту РФ лежить ключ до успіху України у 2024 році, і що атаки по Криму і знищення російських військових кораблів, зокрема підводних човнів, потрапляють у саме серце "російської ментальності".