По словам президента Чехии Петра Павела, пока невозможно представить себе переговоры между Украиной и РФ по завершению войны.
Каким Павел видит завершение войны в Украине
По мнению президента Чехии, развязанная Кремлем преступная война против Украины может завершиться либо победой одной из сторон, либо тотальным истощением вооруженных сил обеих стран.
По оценкам президента Чехии, в войне может наступить такой момент, когда в Киеве и Москве поймут, что дальнейшая эскалация приведет только к новым потерям и страданиям без желаемого результата для обеих сторон.
В то же время Павел считает, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а ущерб для обеих сторон, как в экономическом плане, так и с точки зрения количеств жертв, уже очень весом.
В Минобороны Британии посоветовали Украине сценарий дальнейшего ведения войны
Как сообщают журналисты The Sunday Times, глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс и командующий британской армией Тони Радакин во время визита в Украину посоветовали украинскому руководству сосредоточиться на построении стратегической обороны на востоке и отказаться от планирования дальнейших контрнаступательных действий.
Об этом британский министр и топ-военный говорили на встрече с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также главнокомандующим Александром Сырским.
Отмечается, что у руководителя Генштаба армии Великобритании Тони Радакина вызвало беспокойство сосредоточенность главкома ВСУ Александра Сырского на сухопутных боевых действиях.
Отмечается, что Радакин стремится к тому, чтобы украинское военное руководство действовало в соответствии со стратегиями НАТО с необходимостью одновременно вести наступление на суше, в воздухе и на море.
Во время переговоров в Мариинском дворце Шаппс и Радакин посоветовали украинскому военно-политическому руководству отказаться от планов наступления.
Источники раскрыли, что Зеленский был очень заинтересован, находился в хорошем настроении и был открыт к британским предложениям.
По информации авторов материала, впервые со времен Крымской войны в 19 веке Россия потеряла возможность свободно действовать в Черном море.
Радакин убежден, что именно в ударах по Крыму и флоту РФ лежит ключ к успеху Украины в 2024 году, и что атаки по Крыму и уничтожение российских военных кораблей, в частности подлодок, попадают в самое сердце "российской ментальности".
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