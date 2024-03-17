По словам президента Чехии Петра Павела, пока невозможно представить себе переговоры между Украиной и РФ по завершению войны.

Каким Павел видит завершение войны в Украине

По мнению президента Чехии, развязанная Кремлем преступная война против Украины может завершиться либо победой одной из сторон, либо тотальным истощением вооруженных сил обеих стран.

Все предложения России до сих пор были практически диктатом. Кремль представил свой список условий, которые он как агрессор не имеет права выставлять, отмечает Петр Павел. Поделиться

По оценкам президента Чехии, в войне может наступить такой момент, когда в Киеве и Москве поймут, что дальнейшая эскалация приведет только к новым потерям и страданиям без желаемого результата для обеих сторон.

В то же время Павел считает, что может пройти еще много времени, прежде чем ситуация дойдет до такой точки, а ущерб для обеих сторон, как в экономическом плане, так и с точки зрения количеств жертв, уже очень весом.

В Минобороны Британии посоветовали Украине сценарий дальнейшего ведения войны

Как сообщают журналисты The Sunday Times, глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс и командующий британской армией Тони Радакин во время визита в Украину посоветовали украинскому руководству сосредоточиться на построении стратегической обороны на востоке и отказаться от планирования дальнейших контрнаступательных действий.

Об этом британский министр и топ-военный говорили на встрече с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также главнокомандующим Александром Сырским.

Отмечается, что у руководителя Генштаба армии Великобритании Тони Радакина вызвало беспокойство сосредоточенность главкома ВСУ Александра Сырского на сухопутных боевых действиях.

Отмечается, что Радакин стремится к тому, чтобы украинское военное руководство действовало в соответствии со стратегиями НАТО с необходимостью одновременно вести наступление на суше, в воздухе и на море.

Во время переговоров в Мариинском дворце Шаппс и Радакин посоветовали украинскому военно-политическому руководству отказаться от планов наступления.

Великобритания советует удерживать линию на северном и восточном фронтах и, если необходимо, отступить на более благоприятную местность, где, как надеются, оборонительные линии смогут удержать россиян. Это позволит украинцам сосредоточить свои усилия на Черном море и Крыму, где за последние полгода их войска с помощью западных ракет большой дальности нанесли значительные удары, говорится в материале издания. Поделиться

Источники раскрыли, что Зеленский был очень заинтересован, находился в хорошем настроении и был открыт к британским предложениям.

По информации авторов материала, впервые со времен Крымской войны в 19 веке Россия потеряла возможность свободно действовать в Черном море.

Радакин убежден, что именно в ударах по Крыму и флоту РФ лежит ключ к успеху Украины в 2024 году, и что атаки по Крыму и уничтожение российских военных кораблей, в частности подлодок, попадают в самое сердце "российской ментальности".