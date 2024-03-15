Премьер Чехии не захотел озвучивать перед Фицо подробности о поставках боеприпасов Украине

Премьер-министр Чехии Петр Фиала хотел рассказать союзникам о продвижении чешской инициативы по поиску боеприпасов для Украины во время саммита в Париже в феврале. Однако Фиала убрал из своего отчета несколько пунктов из-за присутствия на встрече премьера Словакии Роберта Фицо.
Фиала не стал раскрывать детали о боеприпасах для Украины из-за присутствия Фицо
Чешское издание Aktualne пишет, что три недели назад союзники Украины собрались в Париже по приглашению президента Эммануэля Макрона.
Макрон сначала анонсировал представителей около 15 стран, однако они постепенно превратились в 25 приглашенных стран. И как оказалось, среди них был и глава словацкого правительства Роберт Фицо.
Фиала сначала планировал проинформировать других о том, как идет чешская инициатива поиска боеприпасов для Украины из неевропейских стран. Глава чешского правительства хотел уточнить происхождение и цену боеприпасов.
Однако когда Фиал узнал, что Фицо будет сидеть за столом переговоров, он решил изменить речь. С нее исчезло несколько пунктов о чешской инициативе.
Это подтвердил Aktualne источник в чешской дипломатии. Наиболее чувствительные вещи Фиала передавал нескольким лидерам стран по отдельности.
Издание пишет, что Фиала не хотел, чтобы стратегическая информация о боеприпасах для Украины из-за словацкого премьера дошла до российских ушей. Чешская делегация также была удивлена приглашением в Париж нейтральных стран, Австрии и Ирландии.
Отношение Фицо к войне РФ против Украины
В преддверии второй годовщины вторжения России в Украину Фицо заявил, что российский президент Владимир Путин "ошибочно демонизирован".
Перед этим Фицо утверждал, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и что Украина не должна получать оружие, чтобы не затягивать конфликт.
Недавно Чехия сообщила о своем решении поставить на паузу межправительственные консультации со Словакией из-за "значительных разногласий", в частности, относительно российско-украинской войны.
В начале марта прошла встреча "Вышеградской четверки" на уровне премьеров. По данным проекта журналистских расследований в Восточной Европе VSquare, встреча была напряженной из-за разногласий в поддержке Украины.
Сообщается, что чешский и польский премьеры почти кричали на венгерского коллегу Виктора Орбана, а Фицо молчал.
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