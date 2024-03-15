Прем'єр Чехії не захотів озвучувати перед Фіцо подробиці про постачання боєприпасів Україні

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала хотів розповісти союзникам про просування чеської ініціативи пошуку боєприпасів для України під час саміту в Парижі в лютому. Однак Фіала прибрав зі свого звіту кілька пунктів через присутність на зустрічі прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Фіала не став розкривати деталі про боєприпаси для України через присутність Фіцо

Чеське видання Aktualne пише, що три тижні тому союзники України зібралися у Парижі на запрошення президента Еммануеля Макрона.

Макрон спочатку анонсував представників близько 15 країн, однак вони поступово перетворилися на 25 запрошених країн. І як виявилося, серед них був і голова словацького уряду Роберт Фіцо.

Фіала спочатку планував поінформувати інших про те, як триває чеська ініціатива пошуку боєприпасів для України з неєвропейських країн. Глава чеського уряду хотів уточнити походження та ціну боєприпасів.

Однак коли Фіала дізнався, що Фіцо сидітиме за столом переговорів, він вирішив змінити промову. З неї зникло кілька пунктів про чеську ініціативу.

Це підтвердило Aktualne джерело в чеській дипломатії. Найбільш чутливі речі Фіала передавав кільком лідерам країн окремо.

Видання пише, що Фіала не хотів, щоб стратегічна інформація про боєприпаси для України через словацького прем'єра дійшла до російських вух. Чеська делегація також була здивована запрошенням до Парижа нейтральних країн, Австрії та Ірландії.

Ставлення Фіцо до війни РФ проти України

Напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну, Фіцо заявив, що російський президент Володимир Путін "помилково демонізований".

Перед цим Фіцо стверджував, що життя в Києві “цілком нормальне” і що Україна не повинна отримувати зброю, щоб не затягувати конфлікт.

Нещодавно Чехія повідомила про своє рішення поставити на паузу міжурядові консультації зі Словаччиною через "значні розбіжності", зокрема щодо російсько-української війни.

На початку березня відбулася зустріч "Вишеградської четвірки" на рівні прем’єрів. За даними проєкту журналістських розслідувань у Східній Європі VSquare, зустріч була напруженою через розбіжності у підтримці України.

Повідомляється, що чеський та польський прем'єри майже кричали на угорського колегу Віктора Орбана, а Фіцо в цей час мовчав.