У Чехії заявили про можливість збільшити закупівлю снарядів для ЗСУ

На додаток до закупівлі 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для ЗСУ у третіх країн, чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч одиниць у необов'язковому порядку.

Чехії пообіцяли ще 200 тис снарядів для ЗСУ

Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чеська Республіка є повністю активним гравцем у європейській політиці безпеки. Петр Фіала Прем'єр-міністр Чехі

Прем'єр зазначив, що до чеської ініціативи приєдналися 18 країн.

Чехія знайшла снаряди для України

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тис. калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія передала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

Окрім цього на початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що до березня 2024 року європейські країни нададуть Україні обіцяний мільйон снарядів. Однак, країни ЄС не змогли вчасно виконати план і назбирали для України лише 600 тисяч боєприпасів.

Проте Європейський союз готовий виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.