В Чехии заявили о возможности увеличить закупку снарядов для ВСУ

Вдобавок к закупке 300 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для ВСУ у третьих стран, чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч единиц в необязательном порядке.

Чехии пообещали еще 200 тыс. снарядов для ВСУ

Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чехия является полностью активным игроком в европейской политике безопасности. Петр Фиала Премьер-министр Чехи

Премьер отметил, что к чешской инициативе присоединились 18 стран.

Чехия нашла снаряды для Украины

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна обнаружила 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм. Однако для их закупки нужно было собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия предоставила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия передала на боеприпасы более 150 млн долларов.

Кроме этого, в начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что к марту 2024 года европейские страны предоставят Украине обещанный миллион снарядов. Однако страны ЕС не смогли вовремя выполнить план и собрали для Украины всего 600 тысяч боеприпасов.

Однако Европейский союз готов производить для Украины до 2 млн. артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.