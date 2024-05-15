Как Павел видит урегулирование развязанной Россией войны против Украины
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Политика
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Как Павел видит урегулирование развязанной Россией войны против Украины

Петр Павел, президент Чехии
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Источник:  Sky News

Лидер Чехии в интервью Sky News заявил, что «было бы наивно утверждать, что Украине удастся вернуть себе захваченные территории в обозримом будущем».

Как Павел видит урегулирование развязанной Россией войны в Украине

Лидер Чехии в интервью Sky News заявил, что «было бы наивно утверждать, что Украине удастся вернуть себе захваченные территории в обозримом будущем».

Россия не отдаст оккупированные территории просто так. Надо остановить войну, а затем начать обсуждать будущий порядок. Это может быть некий компромисс, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения, — сказал он.

В своем посту в соцсети Х Павел подчеркнул, что давно подчеркивает необходимость поддерживать Украину всеми средствами согласно международному праву.

Частью этой законной поддержки является также увеличение поставок боеприпасов и военной техники в Украину, в частности, из-за чешской инициативы по закупке снарядов, — отметил он.

Также Павел отметил, что Россия могла бы прекратить войну немедленно, но не заинтересована в этом, поскольку надеется достичь своих целей. Они заключаются в захвате Украины, устранении ее демократически избранного правительства и демилитаризации.

Однако, подчеркнул Павел, военная поддержка Украины не исключает поиск решения для прекращения конфликта. Но любая предстоящая мирная договоренность должна обязательно предусматривать согласие Украины и учитывать ее базовые интересы.

Отмечается, именно поэтому президент Чехии принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить конференцию о мире в Украине в июне.

Что говорят союзники Украины о завершении войны

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отрицал рассмотрение идеи о переговорах между Украиной и Россией о завершении развязанной Кремлем войны. Он подчеркнул, что Лондон не будет подталкивать Украину к несправедливому миру.

А государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил, что Владимир Путин надеется выиграть в войне на истощение, но ошибается, поскольку время на стороне Украины.

Также госсекретарь уточнил, что с каждым месяцем Украина подписывает больше соглашений по гарантиям безопасности, наращивает оборонно-промышленный комплекс, получает большее западное оружие и укрепляет экономику.

В то же время в разведке США скептически оценили вероятность быстрого завершения войны в Украине.

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