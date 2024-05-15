Лидер Чехии в интервью Sky News заявил, что «было бы наивно утверждать, что Украине удастся вернуть себе захваченные территории в обозримом будущем».
Как Павел видит урегулирование развязанной Россией войны в Украине
Лидер Чехии в интервью Sky News заявил, что «было бы наивно утверждать, что Украине удастся вернуть себе захваченные территории в обозримом будущем».
В своем посту в соцсети Х Павел подчеркнул, что давно подчеркивает необходимость поддерживать Украину всеми средствами согласно международному праву.
Также Павел отметил, что Россия могла бы прекратить войну немедленно, но не заинтересована в этом, поскольку надеется достичь своих целей. Они заключаются в захвате Украины, устранении ее демократически избранного правительства и демилитаризации.
Однако, подчеркнул Павел, военная поддержка Украины не исключает поиск решения для прекращения конфликта. Но любая предстоящая мирная договоренность должна обязательно предусматривать согласие Украины и учитывать ее базовые интересы.
Отмечается, именно поэтому президент Чехии принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить конференцию о мире в Украине в июне.
Что говорят союзники Украины о завершении войны
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отрицал рассмотрение идеи о переговорах между Украиной и Россией о завершении развязанной Кремлем войны. Он подчеркнул, что Лондон не будет подталкивать Украину к несправедливому миру.
А государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев отметил, что Владимир Путин надеется выиграть в войне на истощение, но ошибается, поскольку время на стороне Украины.
Также госсекретарь уточнил, что с каждым месяцем Украина подписывает больше соглашений по гарантиям безопасности, наращивает оборонно-промышленный комплекс, получает большее западное оружие и укрепляет экономику.
В то же время в разведке США скептически оценили вероятность быстрого завершения войны в Украине.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-