Президент Чехии Павел сделал неоднозначное заявление об оккупированных РФ территориях Украины

Президент Чешской Республики Петр Павел, бывший высокопоставленный генерал НАТО, являющийся одним из самых решительных сторонников Украины в войне с Россией, считает, что украинцам и их сторонникам следует временно смириться с российской оккупацией части страны.

Петр Павел призвал украинцев к реализму

Учитывая, что дружественные России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от 19 месяцев конфликта «растет повсюду», Украине «нужно будет быть реалистом» относительно своих перспектив возвращение территорий, оккупированных Россией, — сказал Павел в интервью. Поделиться

Вероятным результатом войны (России против Украины — ред.) будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией. Петр Павел Президент Чехии

Но, добавил он, эта «временная вещь» может длиться годами.

Должность президента Чехии в основном церемониальная, но взгляды Павела, который в прошлом году был избран с большим преимуществом, в целом совпадают со взглядами правоцентристского правительства страны под руководством премьер-министра Петра Фиалы. Господин Павел оказывает значительное влияние на вопросы безопасности как бывший начальник генерального штаба чешской армии и бывший глава военного комитета НАТО.

После прошлогодней неудачи многомесячного контрнаступления Украины по возвращению территории европейские чиновники все чаще говорят приватно о незначительных шансах Украины вернуть много потерянных земель. Публично они в большинстве своем декламируют мантру о том, что форму любого будущего урегулирования с Россией решает Киев, а не Европейский Союз или НАТО.

Вопрос будущего Украины станет главной темой Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе, где президент Украины Владимир Зеленский будет призывать к большей военной и политической поддержке во время своего выступления там 25 сентября. Он также представит план победы президенту Байдену в Вашингтоне 26 сентября, прежде чем обнародовать его публично.

Ни Украина, ни Россия, сказал Павел, не могут рассчитывать на обеспечение своих максималистских целей. Для Украины это включает возвращение всей территории, включая Крым, захваченный Москвой в 2014 году. Для России это требование, чтобы Украина официально уступила земли, на которые претендует Москва, включая четыре региона, которые лишь частично контролируются российскими войсками.

Говорить о поражении Украины или поражении России этого просто не произойдет, поэтому конец будет где-то посередине, считает Павел.

Зеленский, исключавший прямые переговоры с Россией, летом смягчил свою позицию, допустив, что прямые переговоры могут начаться в ноябре. Но он не отступает от требований, чтобы Россия покинула всю территорию Украины.

Второй Саммит мира пройдет в ноябре — Зеленский

Зеленский планирует провести Второй саммит мира в ноябре. Западом планируется пригласить Россию.

По убеждению главы государства, второй Саммит мира в 2024 году вполне реальная цель, которую он и его команда могут достичь.