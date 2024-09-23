Президент Чехії Павел зробив неоднозначну заяву щодо окупованих РФ територій України

Президент Чеської Республіки Петр Павел, колишній високопоставлений генерал НАТО, який є одним із найрішучіших прихильників України у війні з Росією, вважає, що українцям та їхнім прихильникам треба тимчасово змиритися з російською окупацією частини країни.

Петр Павел закликав українців до реалізму

З огляду на те, що дружні до Росії популістські лідери, такі як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від 19 місяців конфлікту «зростає повсюди», Україні «потрібно буде бути реалістом» щодо своїх перспектив повернення територій, окупованих Росією, – сказав Павел в інтерв’ю. Поширити

Найімовірнішим результатом війни (Росії проти України - ред.) буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. Петр Павел Президент Чехії

Але, додав він, ця «тимчасова річ» може тривати роками.

Посада президента Чехії є здебільшого церемоніальною, але погляди Павела, якого минулого року було обрано з великою перевагою, загалом збігаються з поглядами правоцентристського уряду країни під керівництвом прем’єр-міністра Петра Фіали. Пан Павел має значний вплив на питання безпеки як колишній начальник генерального штабу чеської армії та колишній голова військового комітету НАТО.

Після минулорічної невдачі багатомісячного контрнаступу України з повернення території європейські чиновники все частіше говорять приватно про незначні шанси України повернути багато втрачених земель. Публічно вони здебільшого декламують мантру про те, що форму будь-якого майбутнього врегулювання з Росією вирішує Київ, а не Європейський Союз чи НАТО.

Питання майбутнього України стане головною темою на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня, де президент України Володимир Зеленський закликатиме до більшої військової та політичної підтримки під час свого виступу там 25 вересня. Він також представить «план перемоги» президенту Байдену у Вашингтоні 26 вересня, перш ніж оприлюднити його публічно.

Ні Україна, ні Росія, сказав Павел, не можуть розраховувати на забезпечення своїх максималістських цілей. Для України це включає повернення всієї території, включно з Кримом, захопленим Москвою у 2014 році. Для Росії це вимога, щоб Україна офіційно поступилася землями, на які претендує Москва, включно з чотирма регіонами, які лише частково контролюються російськими військами.

Говорити про поразку України чи поразку Росії, цього просто не станеться, тому кінець буде десь посередині, вважає Павел

Зеленський, який виключав прямі переговори з Росією, влітку пом’якшив свою позицію, припустивши, що прямі переговори можуть початися в листопаді. Але він не відступає від вимог, щоб Росія залишила всю територію України.

Другий Саміт миру пройде у листопаді — Зеленський

Зеленський планує провести Другий саміт миру в листопаді. На захід планується запросити Росію.

На переконання глави держави, другий Саміт миру у 2024 році — цілком реальна мета, яку він та його команда можуть досягти.