Президент Чехії Павел назвав неоднозначну ціну за суверенітет України

Павел назвав ціну виживання України

Президент Чехії Петр Павел вважає, що було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Україну, щоб вона негайно звільнила всі окуповані території.

За його словами, Захід не хоче винищення української нації.

Павел зазначив, що Україна наразі не перебуває в такій ситуації, коли вона могла б звільнити окуповані Росією райони в осяжному майбутньому, навіть за підтримки Заходу, без великих людських втрат.

Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими. Петр Павел Президент Чехії

Він вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні, але, за його словами, війну не можна виграти на полі бою.

Павел каже, що більш потужним інструментом для того, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, є економічний тиск з боку Європи та США.