Президент Чехії Павел назвав неоднозначну ціну за суверенітет України

Тимчасова окупація Росією частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави.
Головні тези:
- Тимчасова окупація Росією частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави.
- Ефективність вирішення конфлікту з Росією полягає у наданні економічного тиску з боку Європи та США.
- Продовження надання військової допомоги Україні та залучення до переговорів з Москвою.
Павел назвав ціну виживання України
Президент Чехії Петр Павел вважає, що було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Україну, щоб вона негайно звільнила всі окуповані території.
За його словами, Захід не хоче винищення української нації.
Павел зазначив, що Україна наразі не перебуває в такій ситуації, коли вона могла б звільнити окуповані Росією райони в осяжному майбутньому, навіть за підтримки Заходу, без великих людських втрат.
Він вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні, але, за його словами, війну не можна виграти на полі бою.
Павел каже, що більш потужним інструментом для того, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, є економічний тиск з боку Європи та США.
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