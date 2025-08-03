ГУР раскрыло секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ

Специалисты ГУР МО Украины смогли получить в свое распоряжение закрытую внутреннюю документацию о новейшей подлодке страны-агрессорки России - атомную субмарину стратегического назначения К-555 "князь пожарский" проекта 955А "борей-а".
Главные тезисы
- Новые данные позволяют выявить особенности и технические ограничения не только “князя пожарского”, но и других субмарин проекта 955А.
- Принимал “пожарского” на боевое дежурство лично Путин.
Новые секретные данные от ГУР
В этот раз военная разведка смогла получить:
поименные списки личного состава экипажа подлодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;
боевые инструкции для экипажа;
боевую схему корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;
предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;
инженерную документацию, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и участвовавших в исследовании предприятий.
Более того, в распоряжении ГУР оказалась выписка из книги корабельных расписаний "пожарского".
Украинские разведчики обращают внимание на то, что подлодки проекта 955А "борей-а" — один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля.
Субмарины располагают 16 пусковыми шахтами для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.
Следует обратить внимание на то, что принимал “пожарского” на боевое дежурство лично российский диктатор Владимир Путин.
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