ГУР раскрыло секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР раскрыло секретные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ

ГУР
Князь Пожарский
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Специалисты ГУР МО Украины смогли получить в свое распоряжение закрытую внутреннюю документацию о новейшей подлодке страны-агрессорки России - атомную субмарину стратегического назначения К-555 "князь пожарский" проекта 955А "борей-а".

Главные тезисы

  • Новые данные позволяют выявить особенности и технические ограничения не только “князя пожарского”, но и других субмарин проекта 955А.
  • Принимал “пожарского” на боевое дежурство лично Путин.

Новые секретные данные от ГУР

В этот раз военная разведка смогла получить:

  • поименные списки личного состава экипажа подлодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;

  • боевые инструкции для экипажа;

  • боевую схему корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

  • предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

  • инженерную документацию, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и участвовавших в исследовании предприятий.

Более того, в распоряжении ГУР оказалась выписка из книги корабельных расписаний "пожарского".

Украинские разведчики обращают внимание на то, что подлодки проекта 955А "борей-а" — один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля.

Субмарины располагают 16 пусковыми шахтами для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "булава-30", каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.

Подлодка стратегического назначения "князь пожарский" вошла в состав 31-й дивизии подводных лодок северного флота вмф рф только 24 июля 2025 года. Постоянное место базирования — Гаджиево, Мурманская область.

Следует обратить внимание на то, что принимал “пожарского” на боевое дежурство лично российский диктатор Владимир Путин.

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