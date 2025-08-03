В России нарастает паника из-за новой масштабной "бавовны" — видео

Власти страны-агрессорки РФ подтверждают, что снова пытались отразить атаку украинских беспилотников. Минобороны России не раскрывает точное количество дронов, однако уверяет, что смогла обезвредить 93 из них. Известно, что в Сочи в результате атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе.