В России нарастает паника из-за новой масштабной "бавовны" — видео

Власти страны-агрессорки РФ подтверждают, что снова пытались отразить атаку украинских беспилотников. Минобороны России не раскрывает точное количество дронов, однако уверяет, что смогла обезвредить 93 из них. Известно, что в Сочи в результате атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе.
Главные тезисы
- Горит нефтебаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт".
- Аэропорт Сочи ранее сообщил об остановке работы.
"Бавовна" в России 3 августа - первые подробности
Как сообщают власти РФ, нефтебаза пылает в районе аэропорта Сочи (Адлерский аэропорт – ред.).
По словам местных жителей, на этот раз горит нефтебаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт".
Аэропорт Сочи ранее сообщил об остановке работы.
Впоследствии стало известно, что атака дронов началась после двух часов ночи по местному времени, в Сочи раздалось более 20 взрывов.
Местные власти утверждают, что горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров.
Минобороны России утверждает, что их ПВО сбивала:
60 дронов – над акваторией Черного моря;
18 - над Воронежской областью,
7 – над Белгородской,
3 – над Брянской,
2 над Курской,
по 1 – над Нижегородским, Краснодарским краем и оккупированным Крымом.
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