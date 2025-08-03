В России нарастает паника из-за новой масштабной "бавовны" — видео
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В России нарастает паника из-за новой масштабной "бавовны" — видео

"Бавовна" в России 3 августа - первые подробности
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Источник:  online.ua

Власти страны-агрессорки РФ подтверждают, что снова пытались отразить атаку украинских беспилотников. Минобороны России не раскрывает точное количество дронов, однако уверяет, что смогла обезвредить 93 из них. Известно, что в Сочи в результате атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе.

Главные тезисы

  • Горит нефтебаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт".
  • Аэропорт Сочи ранее сообщил об остановке работы.

"Бавовна" в России 3 августа - первые подробности

Как сообщают власти РФ, нефтебаза пылает в районе аэропорта Сочи (Адлерский аэропорт – ред.).

По словам местных жителей, на этот раз горит нефтебаза "Роснефть-Кубаннефтепродукт".

Аэропорт Сочи ранее сообщил об остановке работы.

На нефтебазе в Адлерском районе произошла вспышка резервуара с топливом, – заявил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Впоследствии стало известно, что атака дронов началась после двух часов ночи по местному времени, в Сочи раздалось более 20 взрывов.

Местные власти утверждают, что горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров.

Минобороны России утверждает, что их ПВО сбивала:

  • 60 дронов – над акваторией Черного моря;

  • 18 - над Воронежской областью,

  • 7 – над Белгородской,

  • 3 – над Брянской,

  • 2 над Курской,

  • по 1 – над Нижегородским, Краснодарским краем и оккупированным Крымом.

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