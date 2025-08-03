У Росії наростає паніка через нову масштабну "бавовну" — відео

Влада країни-агресорки РФ підтверджує, що знову намагалася відбити атаку українських безпілотників. Міноборони Росії не розкриває точну кількість дронів, однак запевняє, що змогла знешкодити 93 з них. Відомо, що у Сочі внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі.