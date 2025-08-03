У Росії наростає паніка через нову масштабну "бавовну" — відео

Влада країни-агресорки РФ підтверджує, що знову намагалася відбити атаку українських безпілотників. Міноборони Росії не розкриває точну кількість дронів, однак запевняє, що змогла знешкодити 93 з них. Відомо, що у Сочі внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі.
Головні тези:
- Горить нафтобаза "Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт".
- Аеропорт Сочі раніше повідомив про зупинення роботи.
“Бавовна” в Росії 3 серпня — перші подробиці
Як повідомляє влада РФ, нафтобаза палає у районі аеропорту Сочі (Адлерський аеропорт — ред.).
За словами місцевих мешканців, цього разу горить нафтобаза "Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт".
Аеропорт Сочі раніше повідомив про зупинення роботи.
Згодом стало відомо, що атака дронів почалася після другої години ночі за місцевим часом, у Сочі пролунало понад 20 вибухів.
Місцева влада стверджує, що горить один резервуар із нафтопродуктами обсягом 2000 кубометрів".
Міноборони Росії стверджує, що їхня ППО збивала:
60 — над акваторією Чорного моря;
18 — над Воронезькою областю,
7 — над Бєлгородською,
3 — над Брянською,
2 над Курською,
по 1 — над Нижньогородською, Краснодарським краєм і окупованим Кримом.
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