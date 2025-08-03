У Росії наростає паніка через нову масштабну "бавовну" — відео
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У Росії наростає паніка через нову масштабну "бавовну" — відео

“Бавовна” в Росії 3 серпня - перші подробиці
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Джерело:  online.ua

Влада країни-агресорки РФ підтверджує, що знову намагалася відбити атаку українських безпілотників. Міноборони Росії не розкриває точну кількість дронів, однак запевняє, що змогла знешкодити 93 з них. Відомо, що у Сочі внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі.

Головні тези:

  • Горить нафтобаза "Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт". 
  • Аеропорт Сочі раніше повідомив про зупинення роботи.

“Бавовна” в Росії 3 серпня — перші подробиці

Як повідомляє влада РФ, нафтобаза палає у районі аеропорту Сочі (Адлерський аеропорт — ред.).

За словами місцевих мешканців, цього разу горить нафтобаза "Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт".

Аеропорт Сочі раніше повідомив про зупинення роботи.

На нафтобазі в Адлерському районі сталося спалах резервуару з паливом, — заявив мер Сочі Андрій Прошунін.

Згодом стало відомо, що атака дронів почалася після другої години ночі за місцевим часом, у Сочі пролунало понад 20 вибухів.

Місцева влада стверджує, що горить один резервуар із нафтопродуктами обсягом 2000 кубометрів".

Міноборони Росії стверджує, що їхня ППО збивала:

  • 60 — над акваторією Чорного моря;

  • 18 — над Воронезькою областю,

  • 7 — над Бєлгородською,

  • 3 — над Брянською,

  • 2 над Курською,

  • по 1 — над Нижньогородською, Краснодарським краєм і окупованим Кримом.

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