РФ атаковала Украину баллистикой и дронами — как отработала ПВО

В течение ночи 2 и 3 августа Россия осуществляла атаки на мирные украинские города и села 83 средствами воздушного нападения. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 51 вражескую цель в разных регионах страны.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

На этот раз враг совершал воздушное нападение:

76 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Шаталово, Курск, Миллерово, РФ;

1 баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл. — РФ;

5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской обл.;

1 крылатой ракетой Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Поделиться

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 61 воздушную цель:

60 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

1 баллистическую ракету Искандер-М.