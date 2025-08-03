РФ атаковала Украину баллистикой и дронами — как отработала ПВО

В течение ночи 2 и 3 августа Россия осуществляла атаки на мирные украинские города и села 83 средствами воздушного нападения. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 51 вражескую цель в разных регионах страны.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях.
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
На этот раз враг совершал воздушное нападение:
76 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Шаталово, Курск, Миллерово, РФ;
1 баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл. — РФ;
5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской обл.;
1 крылатой ракетой Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 61 воздушную цель:
60 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
1 баллистическую ракету Искандер-М.
Также указано, что произошло попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях.
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