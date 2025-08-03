РФ атакувала Україну балістикою та дронами — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну балістикою та дронами — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
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Протягом ночі 2 та 3 серпня Росія здійснювала атаки на мирні українські міста та села 83-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО змогли успішно знешкодити 51 ворожу ціль у різних регіонах країни.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Цього разу ворог здійснював повітряний напад:

  • 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, РФ;

  • 1 балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. — РФ;

  • 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл.;

  • 1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль:

  • 60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

  • 1 балістичну ракету Іскандер-М.

Також вказано, що відбулося влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.

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