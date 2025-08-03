РФ атакувала Україну балістикою та дронами — як відпрацювала ППО

Протягом ночі 2 та 3 серпня Росія здійснювала атаки на мирні українські міста та села 83-ма засобами повітряного нападу. Сили ППО змогли успішно знешкодити 51 ворожу ціль у різних регіонах країни.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
Цього разу ворог здійснював повітряний напад:
76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, РФ;
1 балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. — РФ;
5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл.;
1 крилатою ракетою Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 повітряну ціль:
60 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
1 балістичну ракету Іскандер-М.
Також вказано, що відбулося влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-