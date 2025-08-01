Трамп відповів на погрози Медвеєва передислокацією двох атомних підводних човнів США

Президент США Дональд Трамп заявив про власне розпорядження щодо розміщення двох атомних підводних човнів у "відповідних районах" на випадок, якщо "дурні" і провокаційні заяви експрезидента РФ Дмитра Медведєва "виявляться чимось більшим".
Головні тези:
- Президент США розпорядився розмістити два атомних підводних човни у відповідних районах у зв'язку із погрозами Медведєва.
- Реакція Трампа на провокаційні заяви експрезидента РФ стала неочікуваною для багатьох політичних аналітиків.
- Взаємодія між країнами США та РФ залишає певне напруження, що може призвести до небезпечних наслідків.
США передислоковують 2 атомні підводні човни
Про це Трамп заявив у Truth Social.
Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкрай різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа для РФ щодо вторинних тарифів.
Зокрема одіозний політик запевнив, що кожен ультиматум американського лідера - "це крок до війни" Росії зі США.
У відповідь Трамп підкреслив, що Медведєву потрібно стежити за словами, оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".
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