"Золотий купол" Трампа — коли Пентагон проведе випробування унікальної системи ППО

Пентагон планує провести перше випробування нової системи протиракетної оборони "Золотий купол" у 2028 році.
Головні тези:
- Пентагон планує випробувати систему протиракетної оборони “Золотий купол” у 2028 році перед наступними президентськими виборами.
- Цей проєкт є відповіддю на вимоги президента США Дональда Трампа щодо реалізації ефективної протиракетної оборони майбутнього.
- Китайські вчені розробляють новий матеріал, який може підірвати ефективність системи протиракетної оборони “Золотий купол”.
Пентагон випробує “Золотий купол” через три роки
За словами співрозмовників видання, випробування "Золотого купола" хочуть провести до наступних президентських виборів у США, які відбудуться 2028 року.
Вони підкреслили, що для військових чиновників встановили жорсткий термін, щоб довести, що вони можуть втілити в реальність бачення президента США Дональда Трампа про протиракетну оборону майбутнього.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
Інший співрозмовник видання уточнив, що випробування, яке проведуть у четвертому кварталі 2028 року, стане лише першою фазою програми. Він підкреслив, що проєкт зосереджений на швидкому розвитку і використанні вже наявних систем.
Раніше китайські вчені заявили, що розробили новий інноваційний матеріал, який можна використовувати як стелс-матеріал для військової техніки. За їхніми словами, він може підірвати ефективність системи протиракетної оборони "Золотий купол".
Вчені під керівництвом професора Лі Цяна з Чжецзянського університету наголосили, що новий матеріал ефективний проти інфрачервоного і мікрохвильового виявлення. Він може виявитися придатним для високошвидкісних літаків і ракет.
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