"Золотой купол" Трампа — когда Пентагон испытает уникальную систему ПВО
Категория
Мир
Дата публикации

"Золотой купол" Трампа — когда Пентагон испытает уникальную систему ПВО

Золотой купол
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Источник:  CNN

Пентагон планирует провести первое испытание новой системы противоракетной обороны "Золотой купол" в 2028 году.

Главные тезисы

  • Пентагон планирует провести испытания системы ПВО “Золотой купол” в 2028 году в рамках реализации президентских требований.
  • Испытание под кодовым названием FTI-X будет первой фазой программы и будет направлено на развитие и использование существующих систем.
  • Китайские ученые разработали новый материал, который способен уничтожить эффективность “Золотого купола” за счет своей инновационной технологии.

Пентагон испытает "Золотой купол" через три года

По словам собеседников издания, испытания "Золотого купола" хотят провести до следующих президентских выборов в США, которые пройдут в 2028 году.

Они подчеркнули, что для военных чиновников установили жесткий срок, чтобы доказать, что они могут воплотить в реальность видение президента США Дональда Трампа о противоракетной обороне будущего.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Один из источников рассказал журналистам, что "Золотой купол" сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены из других уголков мира. Он отметил, что испытания будут проведены под кодовым названием FTI-X (Интегрированное полетное испытание).

Другой собеседник издания уточнил, что испытание, которое будет проведено в четвертом квартале 2028 года, станет лишь первой фазой программы. Он подчеркнул, что проект сосредоточен на быстром развитии и использовании существующих систем.

Ранее китайские ученые заявили, что разработали новый инновационный материал, который можно использовать в качестве стелс-материала для военной техники. По их словам, он может взорвать эффективность системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Ученые под руководством профессора Ли Цяна из Чжэцзянского университета подчеркнули, что новый материал эффективен против инфракрасного и микроволнового обнаружения. Он может оказаться подходящим для скоростных самолетов и ракет.

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