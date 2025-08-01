"Золотой купол" Трампа — когда Пентагон испытает уникальную систему ПВО

Пентагон испытает "Золотой купол" через три года

По словам собеседников издания, испытания "Золотого купола" хотят провести до следующих президентских выборов в США, которые пройдут в 2028 году.

Они подчеркнули, что для военных чиновников установили жесткий срок, чтобы доказать, что они могут воплотить в реальность видение президента США Дональда Трампа о противоракетной обороне будущего.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Один из источников рассказал журналистам, что "Золотой купол" сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены из других уголков мира. Он отметил, что испытания будут проведены под кодовым названием FTI-X (Интегрированное полетное испытание). Поделиться

Другой собеседник издания уточнил, что испытание, которое будет проведено в четвертом квартале 2028 года, станет лишь первой фазой программы. Он подчеркнул, что проект сосредоточен на быстром развитии и использовании существующих систем.

Ранее китайские ученые заявили, что разработали новый инновационный материал, который можно использовать в качестве стелс-материала для военной техники. По их словам, он может взорвать эффективность системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Ученые под руководством профессора Ли Цяна из Чжэцзянского университета подчеркнули, что новый материал эффективен против инфракрасного и микроволнового обнаружения. Он может оказаться подходящим для скоростных самолетов и ракет.